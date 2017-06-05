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Московский Храм Рождества Христова в Измайлове передан Церкви

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5 июня. ПРАВМИР. Объект культурного наследия федерального значения «Храм Рождества Христова в Измайлове», расположенный по адресу: Москва, Измайловский проезд, д. 28, стр. 2, передан в собственность Русской Православной Церкви.
Московский Храм Рождества Христова в Измайлове передан Церкви

Это следует из распоряжения департамента городского имущества Москвы, опубликованного на сайте Московского Патриархата.

Храм Рождества Христова был освящен в конце XVII века Патриархом Иоакимом и являлся храмом царской резиденции Измайлово.

Храм является памятником архитектуры. Построен артелью костромских зодчих на месте деревянной церкви. Имеет три яруса кокошников и пять глав.

В годы советской власти церковь оставалась действующей. В 1935—1937 годах в церкви служил протоиерей Павел Ансимов, расстрелянный в 1937 году и канонизированный в 2005 году.

В 1940-х года в церкви служил будущий архимандрит Иоанн (Крестьянкин) (в октябре 1945 года здесь он был рукоположён во иерея), в 1950 году арестованный за активную проповедническую деятельность, впоследствии архимандрит Иоанн присылал иконы в подарок «колыбели своего священнического служения».

В день Иерусалимской иконы (12 (25) октября) в храме служили патриархи Алексий I, Пимен, Алексий II.

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