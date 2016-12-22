Москвичи почтили память Андрея Карлова совместной молитвой

22 декабря. ПРАВМИР. Православные москвичи почтили память погибшего посла Андрея Карлова совместной молитвой у стен Храма Христа Спасителя.

Жители столицы собралась накануне вечером у стен Храма Христа Спасителя и провели памятную акцию по погибшему в результате теракта 19 декабря в Анкаре послу России в Турции Андрею Карлову.

Во вступительном слове перед началом акции руководитель Молодежного отдела Московской городской епархии и движения «Православные Добровольцы» Михаил Куксов выразил глубокое уважение к погибшему послу и сказал, что «православная молодежь собралась сегодня у стен Храма Христа Спасителя почтить память Андрея Геннадьевича Карлова, который далеко от родины отдал жизнь за отечество и его жизненный путь служит примером каждому из нас».

Мероприятие, основная цель которого — совместная молитва об упокоении погибшего, объединила на площади главного Собора Русской Православной Церкви представителей православных молодежных объединений Москвы, общественных организаций и вузов, которые вместе зажгли лампады и выстроили из них большой крест на ступнях храма. После этого была объявлена минута молчания.

22 декабря патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавит отпевание погибшего российского дипломата в Кафедральном соборном Храме Христа Спасителя.