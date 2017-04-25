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Не первый звонок: школьники и подлинная история России

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Просветительское правозащитное общество «Мемориал» заявило о давлении на участников Всероссийского исторического конкурса.
Не первый звонок: школьники и подлинная история России
Фото: Максим Шеметов/ТАСС

Сомнительные звонки вместо призов и признания

26 апреля в театре «У Никитских ворот» состоится церемония награждения победителей конкурса «Человек в истории. Россия – ХХ век». 8 школьников, которые должны были получить грамоты и призы, и двое учителей, чьи работы были отмечены организаторами, на торжество не приедут.

– Незадолго до события начались звонки. Учителям, родителям и, что абсолютно недопустимо, детям. На них стали давить: «Нельзя ехать на конкурс», «“Мемориал” – нежелательная организация», «Сама тема исследования – сомнительная», – рассказывает руководитель образовательных программ общества «Мемориал» Ирина Щербакова. – Нервные звонки. Кого-то вызывали к директору. В некоторых случаях детям сообщали, что они не могут ехать без сопровождающих. Хотя школьники с доверенностью взрослых имеют право самостоятельно путешествовать по стране. Одной нашей девочке из Саранска, возразившей: «Я же только что так ездила в государственный президентский лагерь в Сочи», – в местном комитете образования не смогли ничего объяснить.

Ирина Щербакова объясняет, что часть школ пыталась защищать детей и учителей, но во многих педагоги испугались. Кому-то даже ликвидировали командировки.

– Сложнее всего были ситуации в Волгоградской и Тверской областях, в Мордовии. Звонили всем нашим победителям, к некоторым приходили домой. За 2 дня до начала конкурса. Вместо подарков, признания, призов – страх, намеки на то, что ты участвовал в чем-то незаконном. Серьезная травма.

Ирина Щербакова. Фото: Олеся Салунова / vogazeta.ru

Ирина Щербакова. Фото: Олеся Салунова / vogazeta.ru

Оскорбляли, кричали, а потом облили зеленкой

Организаторы конкурса предполагают, что в «Мемориале» была взломана электронная почта, – неприятные беседы велись именно с финалистами, имена которых еще не были объявлены. Информация о прессинге поступила в общество из Волгоградской, Астраханской, Пензенской, Архангельской, Тверской областей, из Мордовии и Красноярского края.

– Наш исторический конкурс существует 18 лет – с 1999-го. И когда мы его затевали, у нас вообще не было материальной поддержки, ни у кого не было денег, и никто не считал, что это будет кому-нибудь сколько-нибудь интересно, – вспоминает Ирина Щербакова. – Однако Министерство образования РФ, «Учительская газета» отнеслись к конкурсу положительно. Мы плотно сотрудничали в те годы. Регулярно встречались. Организовывали летнюю школу в течение нескольких лет. На наши церемонии приходили представители министерства. То есть была вполне деловая, доброжелательная атмосфера.

Позднее, после 2010 года, «Мемориалу» дали понять, что помощи не будет. Ухудшилось отношение к самому обществу и отношение к теме.

– Борьба вокруг сталинизации, десталинизации тоже сыграла роль. Появилось внутреннее напряжение, – продолжает Ирина Щербакова. – Работы, которые побеждали у нас, не побеждали на других конкурсах. Было заметно, что есть тематические расхождения. У нас работы с трагическим материалом, менее официозным, иногда странным по жанрам, как, например, «История моего совхоза в частушках его жителей». Было очевидно, что это не поддержат официальные конкурсы. Но никто не давил на наших учителей. Районные газеты печатали материалы, потому что школьники открывали новые темы, обнаруживали неизвестные памятники, рассказывали о местных героях.

Обстановка обострилась в прошлом году, вспоминает Щербакова. Тогда совершенно неожиданно для всех во время церемонии награждения на участников: учителей, детей и гостей конкурса из европейских стран напали НОДовцы (представители организации «Национально-освободительное движение». – Прим. ред.).

– Оскорбляли, кричали, а потом стали поливать зеленкой и другой гадостью.

Нападавшие известны. Их сфотографировали, одного осудили на 500 рублей. Мы пытаемся добиться какой-то оценки случившегося через суд, но это медленный и безуспешный процесс.

Одновременно начались телевизионные клеветнические атаки на «Мемориал», чем занимались РЕН-ТВ, Россия-24. Было выпущено несколько сюжетов, в одном из которых отвратительным образом показали Людмилу Улицкую, облитую зеленкой. Комиссия по журналистской этике осудила действия РЕН-ТВ. Они ответили хамской отпиской, что не считают себя ни в чем виноватыми.

Мы подали в суд, потому что телевизионщики заявили, что конкурс учит детей тому, «что Гитлер принес в Россию европейские ценности». Согласитесь, это нельзя оставлять без внимания, можно только судиться.

Ирина Щербакова добавляет, что в апреле 2017 года РЕН-ТВ показало новый сюжет, где прямо говорилось, что конкурс учит школьников экстремизму и провоцирует выход молодежи на улицы с протестами.

– На сей раз в конкурсе участвовали 2000 человек. Из них для награждения выбрали 40. Две трети исследований не из Москвы и Санкт-Петербурга, а из деревень и маленьких городов. Мы всегда считали это главной заслугой конкурса – что мы даем шанс ребятам, учителям, когда в стране закрываются школы, сливаются, оптимизируются.

Ребята проводили исследования на самые разные темы, объединенные общей – «Человек в истории». Это судьба человека, судьба семьи в России в XX веке.

За пару недель до церемонии награждения ООО «Телеграф» без объяснения причин расторгло договор об аренде зала для церемонии, заключенный и оплаченный в декабре 2016 года.

А дальше начались звонки из регионов…

 

Мы об этом конкурсе ничего не знаем

По словам первого заместителя министра образования России Валентины Переверзевой (их опубликовало ТАСС), федеральное ведомство не выступало с запретительными инициативами в отношении конкурса «Мемориала» и не обращалось с рекомендациями к руководителям региональных департаментов не пускать школьников и учителей в Москву.

– Мы об этом конкурсе ничего не знаем. Информации о нем не получали, – сообщила «Правмиру» заместитель министра образования Астраханской области Наталья Бесчастнова.

Чиновники из Минобрнауки Тверской области переадресовали нас в администрацию губернатора:

– Этим занимались другие организации, в аппарате.

Начальник отдела дополнительного образования и воспитания Министерства образования Волгоградской области Татьяна Фролова утверждает, что политической подоплеки в ситуации с конкурсом нет:

– Конкурс открытый, и, следовательно, он проходил без участия региональных министерств, поэтому мы не имеем к нему отношения. Причина не в политике, а в деньгах. Их должны были собирать спонсоры, школы или сами родители. Думаю, что не нашлись средства на поездку.

– Средства были. Мы последний бесплатный конкурс. Все оплачиваем сами. И билеты тоже, – комментирует объяснения чиновников руководитель образовательных программ «Мемориала» Ирина Щербакова. – Я даже верю Министерству образования РФ, что инициатива исходила не от них. Склонна считать, что это делали другие структуры. Минобрнауки обратилось бы к нам с письмом. А если звонили и пугали не из департаментов образования, то кто и откуда? 8 детей не поехали на конкурс. Некоторым старшеклассникам грозили, что они никуда не поступят, если поедут. Заявят о запрете в СМИ – будут большие неприятности. И двое учителей вынуждены были отказаться. Это самое обидное.

 

Публицист Александр Архангельский

Сводить счеты через детей – ниже человеческого достоинства

– Это один из самых важных школьных конкурсов из тех, что проходят в нашей стране. Ощутить свою историю родную как часть жизни собственной семьи – очень тяжело. Это иллюзия, что школьнику легко собрать информацию, сделать проект, нужно плотно работать. Нужны увлеченные учителя, правильно придуманные опросники. Это именно большая работа, а не сбор сочинений на полстраницы.

Александр Архангельский

Александр Архангельский

Такую работу «Мемориал» ведет больше 18 лет. Работы, которые в итоге получаются, очень разные. Неправда, будто «Мемориал» специально подбирает какие-то идейно заточенные темы. Ничего подобного. Он собирает свидетельства о разных историях, страданиях, ошибках, преступлениях и о взлетах человека XX века. Не просто человека, а о части твоей собственной семьи.

То, что последние несколько лет конкурс стал сталкиваться с разного рода трудностями, плохо говорит о нас. То в последнюю минуту пытаются отказать в помещении, как в этом году. Спасибо Марку Розовскому, который немедленно приютил школьников, учителей и организаторов у себя в театре.

Но в этом году началось то, чего не было в прошлом – на местах школьникам и учителям стали запрещать отправляться в Москву на церемонию награждения. И при этом я точно знаю из достоверных источников, что никакого распоряжения, запрета, рекомендации Министерство образования России никаким регионам не давало. Вообще разговора об этом не было. Кто-то дал команду на местах. Кто? Понятия не имею. Или это случайные местные инициативы.

В любом случае безобразие, потому что огромная работа учительского сообщества поставлена под сомнение. Радость детей от заслуженной победы омрачена. Связь с историей через историю своей семьи нарушена. Кто это делает, с моей точки зрения, совершает моральное преступление.

Я могу допустить, что кому-то не нравится конкурс, проводимый «Мемориалом». Проводите свой. Чем больше проектов, тем лучше. Но зачем же губить прекрасную работу, сделанную не тобой? Зачем через детей сводить политические и идеологические счеты? Это ниже человеческого достоинства.

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