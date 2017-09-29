О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Счастья много не бывает. Многодетная жизнь
Оксана Головко
Навигация
Важные темы:

Не супермен, но человек

Источник: Вода Живая
|
Каждая священническая судьба неповторима. У каждого священнослужителя уникальный опыт, характер и способности, свои искушения. Мы попросили нескольких клириков нашей епархии рассказать, что они думают о своем служении, о трудностях, с которыми им приходится сталкиваться, и о священническом призвании вообще.
Не супермен, но человек

ё

Иллюзии и реальность

— С какими представлениями о священническом служении вы расстались, когда сами приняли сан?

Иерей Димитрий Дмитриев, стаж служения 4 года: Исчезло идеалистическое представление о священнике как «духовном супермене». Мне, скорее, стал ближе образ спасателя в чрезвычайных ситуациях. Пять лет я был диаконом, а диаконское служение как раз «идеалистическое»: беззаботное, веселое, ты просто украшаешь службу. Священник — это очень сложная работа над сердцем человеческим. Сталкиваешься с проблемами, страстями, грехами, уходит юношеский задор и желание одним махом всё решить. Знание, что хорошо, а что плохо, ничего не решает: люди сами понимают, в чём их беда, но у них нет сил измениться. Грех укоренился в человеческой природе. А чтобы искоренить его, нужны силы и здоровье.

Протоиерей Михаил Шастин, стаж служения 12 лет: Я родился в семье потомственных священнослужителей, так что представления о церковной жизни и о священническом служении у меня были вполне реа­листичные.

Протоиерей Константин Пархоменко, стаж служения 17 лет: У меня было много друзей среди священнослужителей, я проучился восемь лет в Духовных школах, прочитал массу литературы по пастырскому служению, так что мне казалось, что рукоположение сюрпризов не преподнесет. Но реальность всё же оказалась чуть иной. Ошеломительным открытием стало потребительское и эгоистичное отношение людей (прихожан и захожан) к священнику, к Церкви, к вере и к Богу.

До рукоположения я думал, что когда люди увидят, что я, как пастырь добрый, всю свою жизнь полагаю за овец — радею о проповеди, всё свободное время трачу на решение духовных и житейских вопросов обращающихся ко мне людей, с самоотдачей совершаю богослужения и требы, — то увижу в ответ благодарность, желание исправляться и налаживать жизнь, активность в деле христианской любви и служения ближним. Увы, большинство людей понимают только, когда что-то нужно им, но ничего не хотят отдавать взамен.

Сейчас много говорят о том, чтобы требы, свечи в церковной лавке и прочее было бесплатным. После рукоположения меня назначили настоятелем в один пригородный храм. Я отменил плату за требы и свечи и установил ящик для пожертвований. Я обращался к людям с просьбой жертвовать столько, сколько они посчитают нужным. Через два месяца мой приход был в таком катастрофическим минусе, что только долг за свечи, приобретенные в епархии, исчислялся пятнадцатью тысячами рублей (это был 2000 год). За Таинство Крещения люди кидали в кружки 50 или 100 руб­лей, за восковую свечу себестоимостью 70 руб­лей (я брал такие, чтобы не попортить фрески и иконы), бросали в кружку 10–20 рублей… На Рождество Христово я заказал 200 подарочных наборов для детей — помогли спонсоры. За подарками, когда разлетелась молва, пришло множество людей, которых я никогда не видел. Они не только не имели отношения к приходу, они и к христианству не имели никакого отношения. Подарки закончились, и те, кому не досталось, начали скандалить и ругаться.

Я никогда не осуждаю батюшек, которые, вместо того чтобы тратить время на душепопечение прихожан, бегают по требам. В последнем случае они хоть деньги принесут в семью, тогда как духовное окормление, пастырско-психологическая помощь, воскресные школы, катехизация и прочее никаких средств не принесут. По умолчанию люди считают, что священник всем этим должен заниматься, но никто не задается вопросом, на что ему жить и содержать семью.

Я не хочу сказать, что отдавать всего себя и ничего не получать от людей в ответ — это тотальная ситуа­ция. Некоторые люди умеют ценить время священника и быть благодарными ему за труды, но это очень небольшой процент.

Самым тугоплавким, плотным и не поддающимся обработке веществом на планете считается осмий. Думаю, что человек еще менее подлежит изменению… От исповеди к исповеди — всё та же злость, лень, обман, потакание греху. Но процесс идет, и я верю, что если человек начинает работать над собой, ему удается пройти некоторый путь и достичь успехов.

Альтернативы служению

— Кем бы вы могли стать, если бы не связали свою жизнь со священнослужением?

Иерей Димитрий Дмитриев: Наверное, тренером по шахматам. С детства я играю в шахматы, это любовь на всю жизнь. Сейчас они помогают мне отвлечься, но заниматься ими профессионально — тоже очень тяжелый труд, который требует много сил.

Протоиерей Михаил Шастин: Решение о том, что буду священником, я принял еще в школе. Это не было чем-то само собой разумеющимся — младший брат мой, например, выбрал светскую профессию. Желание стать священником толькоукрепилось в процессе обучения в Санкт-Петербургской духовной семинарии и академии. Иного выбора для себя я не вижу.

Протоиерей Константин Пархоменко: Мне близки многие виды деятельности гуманитарной направленности: журналистика, фото- и видеосъемка, психология (у меня есть психологическое образование), искусство, археология, этнография, антропология… Но, конечно, дороже всего мне служение в храме, в каком бы качестве я его ни нес. Я с наслаждением трудился в храме как чтец, певчий, мне нравилось быть диаконом. Думаю, если бы я не был священником, всё равно так или иначе связал бы свою жизнь с храмом и служением Церкви. Даже на светском поприще нашел бы возможность нести послушание при храме.

Профессиональная деформация

— С какими искушениями вам приходится справляться?

Иерей Димитрий Дмитриев: Самое главное искушение молодого священника, об этом покойный патриарх Алексий II предупреждал, — младостарчество. Слово священника особенно весомо: вроде ты просто говоришь, а можешь при этом человеку жизнь разрушить. Важно найти слова, и не всегда они в моей практике находились. Еще одно искушение — человекоугодничество: нельзя всем сказать «да». Сребролюбие — тоже опасность, нужна решимость ему противостоять.

Протоиерей Михаил Шастин: Мне не кажется, что священник в жизни испытывает какие-то особенные искушения, думаю, они такие же, как у всех остальных людей. Наверное, сильнее желание преодолевать свои грехи, но это не только к священникам относится, а вообще к верующим людям.

Протоиерей Константин Пархоменко: Я не сказал бы, что у меня есть какие-то искушения. У меня прекрасная семья, пятеро детей, я служу в храме, где чуткий и доброжелательный настоятель, у меня много друзей и интересная деятельность на ниве моего любимого христианского просвещения. Я часто думаю над тем, что Господь исполнил все мои юношеские молитвы, абсолютно всё, о чем я Его просил. Всё, что не получилось и не получается, — от меня, от моей лени, слабости, глупости.

Но существует искушение тонкого уровня, и связано оно с профессиональной деформацией, которую, конечно, испытывают все священники. Священнику часто приходится наставлять людей, и через какое-то время возникает неосознанное чувство, что ты лучше всех всё знаешь, как следствие — несколько менторский, наставительный тон в общении с людьми. Многие священники этого не замечают. А ситуация скользкая: отсюда один шаг до того, чтобы относиться к людям свысока.

Справиться с трудностями и не допустить выгорания

— Что самое трудное в служении для вас лично? Какие черты характера вам помогают, а какие мешают?

Иерей Димитрий Дмитриев: Самое трудное — исповедь: надо уметь слушать, а так часто хочется говорить… Помогает в служении природная коммуникабельность и открытость. Мешает — поверхностность в принятии решений и отсутствие жизненного опыта… впрочем, с годами он приобретается. Опыт очень важен для священника. Когда я еще учился в Академии, мы ездили в хоспис, и там одна женщина задала мне вопрос: «Почему это случилось именно со мной?» И я,представьте, начал разбираться. К счастью, мои более опытные товарищи смогли её просто утешить. И мне объяснить, что как раз не нужно искать, «за что», а нужно побудить человека принять своё состояние, смириться с ним, открыть, что важного оно принесло в жизнь.

Протоиерей Михаил Шастин: Свое служение я скорее воспринимаю через призму радости и стараюсь в каждом послушании искать новые возможности. Это действительно помогает. Сложнее всего мне дается пение, поэтому приходится уделять много внимания музыкальной подготовке.

Протоиерей Константин Пархоменко: Самое трудное для меня — духовничество, духовное окормление. Так как я имею образование психолога и занимаюсь психологическим консультированием, то могу сравнивать работу психотерапевта и работу духовника. Они похожи — и они разные: работа пастыря сложней. Она требует полной мобилизации умственных и духовных сил (в работе психолога духовные силы не требуются). Ко мне приходит человек в сложной ситуации. Он верит мне почти как Богу, и я знаю, что от моего слова очень многое в жизни этого человека зависит. Это очень ответственно и трудно.

Еще я назвал бы трудным делом сохранять не формальный, а искренний подход к служению. Священник может отслужить за день несколько молебнов, нескольких человек окрестить, повенчать, отпеть… Возможно ли во время каждойиз этих служб сердечно пребывать в молитве? А если такой ритм сохраняется 10–20 лет?.. Это очень сложно, и мне требуется большое усилие, чтобы искренне молиться. Не всегда получается, но я стараюсь.

Еще непросто бывает себя мобилизовать каждый раз говорить проповедь собравшимся, да так, чтобы это было живое слово. Я положил себе за правило каждый раз, совершая любую церковную службу, говорить с пришедшими. Надо сказать, держать это правило мне очень непросто.

— Что вы думаете о проблеме пастырского выгорания?

Иерей Димитрий Дмитриев: Священники в нашей Церкви очень сильно перегружены. Надо их разгрузить, для этого есть диаконы и активные миряне. Прошло время одиночек, пришло время работать в коман­де, нельзя слишком много на себя брать, нужны помощники. Вообще с проблемой выгорания надо начинать бороться уже в Духовных школах, на занятиях по пастырскому богословию, — объяснять будущим священнослужителям, какие сложности подстерегают их на пути. Плохую службу молодым людям сослужил образ «попа на мерседесе», который активно транслируется светскими СМИ. Это приводит к тому, что некоторые выбирают духовную карьеру ради денег — и тут разочарование неизбежно, причем в самом скором времени.

Протоиерей Михаил Шастин: Проблема пастырского выгорания действительно существует. Очень жаль тех, кто разочаровался в своем выборе. Но так бывает не только со священниками. Выгорание — проблема не той или иной профессии или служения, думаю, это больше проблема личностная, психологическая. В этом смысле у меня есть замечательный пример и моего дедушки, протоиерея Михаила Шастина, и папы, протоиерея Александра Шастина, и братьев моего отца, тоже священников. А также настоятеля нашего Казанского собора протоиерея Павла Красноцветова, который с 1955 года по сей день ответственно несет священническое служение.

Протоиерей Константин Пархоменко: Выгорание — это факт. В той или иной мере оно касается всех пастырей. Выгорают все, кто работает с людьми: педагоги, врачи, психологи, священники, социальные работники. Больше — работники низшего звена: подчиненное положение — важный фактор выгорания. Чем менее разнообразная и творческая работа, тем выше вероятность выгорания. Психологи проводили интересные эксперименты. Было доказано, что, даже получая гораздо более высокую зарплату и имея длительный отпуск, выгоревший человек остается выгоревшим. Также было доказано, что не имеет значения, какой при этом у него начальник, добрый или злой, мягкий или жесткий. Это нужно помнить батюшкам, которые думают, что потеря интереса к служению связана с тем, что у них «плохой» архиерей.

Как с выгоранием справиться? Специалисты говорят, что лучшее средство — перевести человека на другое направление деятельности: пусть в рамках его профессии, но поставить новые задачи. Но самым продуктивным будет постараться с самого начала предохранить себя от выгорания. Работа должна быть творческой, разнообразной, должна увлекать. Важно, чтобы человек видел плоды своих трудов, какие-то положительные результаты.

С самого начала своего служения я старался расширить аудиторию. Сегодня это абсолютно реально за счет цифровых способов фиксации видео и интернета. Я знаю, что каждую мою проповедь, которую в храме прослушало, может, всего десять человек, в интернете посмотрят несколько тысяч, и от этих людей будет отклик, слова благодарности, свидетельство о том, как мое слово кого-то поддержало, вдохнуло силы, чтобы жить и не унывать. Радио, преподавание, интересные встречи, интернет-проекты, книги — всё это не позволяет скучать и обеспечивает живую обратную связь. Возможность творческого подхода к служению и отклик людей для меня являются мощным противоядием выгоранию.

Что не позволено пастырю?

— Какой человек, с вашей точки зрения, не может быть священнослужителем?

Иерей Димитрий Дмитриев: Тот, кто не верит в Бога (печальные примеры из истории нам известны — атеистом стал преподаватель Ленинградской духовной академии середины ХХ века священник Александр Осипов). Остальные грехи Богом покрываются.

Протоиерей Михаил Шастин: Мне кажется, если есть желание служить Богу, быть предстоятелем у престола Божия, вряд ли какие-то качества человеку могут помешать. У каждого есть свои плюсы и минусы, и каждый может умножить те дары, которые у него есть.

В священническом служении главное — совершение Литургии. Второе по важности — общение с людьми. Есть люди не очень общительные и не красноречивые, но это тоже не препятствие к священнослужению. Мы знаем множество подвижников, которые выбирали путь затвора, столпничества, — очевидно, это и были люди, которые не очень готовы к общению с большим количеством людей. В конце концов, Моисей говорил Богу, что он косноязычен (Исх. 4, 10), но именно его Господь выбрал вывести иудейский народ из египетского плена.

Протоиерей Константин Пархоменко: Мне кажется, самое главное — любить Бога и по-доброму относиться к людям. Я бы не требовал от священника, чтобы он был нравственным суперменом, но, конечно, явного грешника нельзя допускать до священства. Я не думаю, что всем священникам нужны академические богословские знания, а вот умение слушать человека, сопереживать, разделить боль или радость — гораздо более полезные качества.

Я знаю священника, который принял сан, когда его возраст подходил к шестидесяти, — бывший рок-музыкант, мужественно борющийся с пагубной русской привычкой, не очень друживший со знаниями (еле-­еле закончил провинциальную Духовную семинарию). И вот он стал батюшкой. Владыка послал «молодого» священника в глухую деревню. И что произошло на приходе? А произошло то, что этот священник стал служить. Он ухаживает, как добрый пастырь за овечками, за своими прихожанками-старушками, внимательно и неспешно служит и искренне, хоть и не всегда умело, совершает требы. Его реально любят на приходе, без него жить не могут! Я утверждаю это с полной уверенностью, поскольку знаю лично и самого этого батюшку, и некоторых его прихожан.

Смог бы ужиться на нищем деревенском приходе молодой горячий батюшка с академическим образованием? Не думаю. Скорее, разочаровался и запил бы. А человек, который не хватает с неба звезд, а просто мечтает на старости лет посвятить жизнь служению Богу, — идеальный кандидат для этого места.

Сегодня звучат предложения возвратиться к древнехристианской практике: чтобы священников не назначал архиерей, а выбирала христианская община (приход). Не в полном объеме, но, думаю, к этой практике надо приходить. В нашей глубинке много достойнейших верующих мужчин, которые ходят в храм, помогают ему и мечтали бы служить Богу в священном сане. Почему бы, дав им начатки духовного образования (скажем, двухгодичные курсы, можно заочные), не рукоположить их к своему приходу?

Теги:
,
Подписаться на рассылку
Помочь Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.
Помочь Правмиру работать дальше!

Похожие статьи
Каков ты, крест священника?
Каков ты, крест священника?
Священник Сергий Круглов

«А с креста, сказано, не сходят, с него снимают!»

Протоиерей Георгий Митрофанов: Выгоревшие священники вызывают во мне уважение
Протоиерей Георгий Митрофанов: Выгоревшие священники вызывают во мне уважение
Настя Дмитриева

Не выгорают те, кто никогда не загорался

Священник цинично шутит, заболел или выпивает. Что это с ним?
Священник цинично шутит, заболел или выпивает. Что это с ним?
Дарья Рощеня

Протоиерей Андрей Лоргус об усталости, которую не принимает общество

Благотворительный фонд
Аверин Дмитрий: Февральская революция
Аверин Дмитрий: Февральская революция
18% собрано / 1035479 руб. осталось
Право мечтать и бороться!
Право мечтать и бороться!
14% собрано / 185000 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Не бойтесь стучаться во все двери!
Татьяна Кириллина

Год назад скончалась Оксана Бузина - первый человек в истории БФ "Правмир", которого не удалось спасти

"
Чудеса святой блаженной Ксении
Татьяна Кириллина

Ко святой блаженной Ксении Петербургской верующие обращаются с молитвой в самых разных жизненных ситуациях. Мы публикуем подборку писем,…

"
Статус песчинки бытия
Татьяна Кириллина

"Я в советское время говорил: как можно спиться, когда существует птичий рынок?"

Все статьи автора
Статьи Дня
Одна дома, или «Ты что тут делала целый день?»
Екатерина Бурмистрова

Психолог Екатерина Бурмистрова о семьях, где мама посвятила детям всю себя

40 минут у девочки «стояло» сердце, но мы продолжали откачивать
Надежда Прохорова

Поразительные истории о главном человеческом органе от лучших докторов

8 фактов о старости: почему в домах стариков нет книг и общего бюджета
Алиса Орлова

Пожилые люди хотят говорить о смерти, но им не с кем

самое читаемое

Актер Егор Клинаев погиб, пытаясь оказать помощь водителям на МКАД17,431

Я просто видела смерть: 7 месяцев жизни в туберкулезном диспансере15,997

Маленький Пьеро очень хочет услышать маму8,325

Каков ты, крест священника?5,985

«5 минут – это много и дорого3,545

Олег Погудин: Я не молюсь со сцены3,001

«Поживет с отцом и приползет, никому он там не нужен!»2,765

День Господень настал – во тьме и на Кресте2,694

Молодежь говорила: «А вы нам платить будете?»1,911

Нужна ли доверенность в аптеке?1,439

лучшие авторы

Новостная служба31,042

Редакция портала "Православие и мир"19,922

Вера Коровина15,997

Екатерина Ильченко8,325

Дарья Рощеня6,435

Яна Дворкина6,319

Алла Мождженская6,075

Священник Сергий Круглов5,985

Настя Дмитриева3,805

Елена Скачко3,545

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О портале
Контакты
Реклама
Друзья и партнёры
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть