Обнародован порядок доступа к мощам святого Николая для льготных категорий граждан

21 мая. ПРАВМИР. Льготный проход к мощам святителя Николая будет организован для инвалидов, которые не могут перемещаться без технических средств (колясок и костылей). Инвалид на коляске допускается с одним сопровождающим.

Как сообщает сайт организаторов принесения святыни в Россию, при себе необходимо иметь паспорт, справку об инвалидности, ИПРА (индивидуальная программа реабилитации или абилитации).

Первичный пункт прохода указанных категорий расположен на пересечении улицы Остоженка и Соймоновского проезда (на углу около ресторана «Ваниль»).

Иные льготные категории граждан допускаются к святыне в порядке общей очереди.