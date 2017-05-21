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Обнародован порядок доступа к мощам святого Николая для льготных категорий граждан

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21 мая. ПРАВМИР. Льготный проход к мощам святителя Николая будет организован для инвалидов, которые не могут перемещаться без технических средств (колясок и костылей). Инвалид на коляске допускается с одним сопровождающим.
Обнародован порядок доступа к мощам святого Николая для льготных категорий граждан

Как сообщает сайт организаторов принесения святыни в Россию, при себе необходимо иметь паспорт, справку об инвалидности, ИПРА (индивидуальная программа реабилитации или абилитации).

Первичный пункт прохода указанных категорий расположен на пересечении улицы Остоженка и Соймоновского проезда (на углу около ресторана «Ваниль»).

Иные льготные категории граждан допускаются к святыне в порядке общей очереди.

Часть мощей Николая Чудотворца, хранящихся в базилике города Бари (Италия), будет пребывать в России с 21 мая по 28 июля 2017 года. До этого за 930 лет пребывания мощей в Бари они никогда не покидали города.

С 22 мая по 12 июля мощи святителя будут доступны для поклонения верующих в Храме Христа Спасителя.

Доступ паломников к святыне в Москве будет организован 22 мая с 14.00 до 21.00. С 23 мая по 12 июля доступ паломников будет осуществляться с 8.00 до 21.00 (встать в очередь необходимо до 17.00, чтобы успеть пройти к святыне до закрытия храма).

С 13 по 28 июля мощи будут находиться в Санкт-Петербурге.

Договоренность о переносе части мощей святителя Николая была достигнута по результатам встречи Патриарха Кирилла с Папой Римским Франциском 12 февраля 2016 года.

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