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Обращение Патриарха Кирилла к противникам передачи Исаакиевского собора

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Полный текст заявления Святейшего Патриарха Кирилла на заседании Высшего Церковного совета 17 февраля в связи с передачей Исаакиевского собора.
Обращение Патриарха Кирилла к противникам передачи Исаакиевского собора

Сердечно приветствую всех членов Высшего Церковного Совета!

Среди храмов Русской Православной Церкви огромная часть — памятники, многие из которых в годы воинствующего безбожия были насильственно изъяты из владения верующих и превращены в то, что считалось целесообразным для власти. Какие-то превратились в музеи — их, конечно, было меньшинство, — а какие-то использовались чисто утилитарно: мастерские, коровники, склады, зернохранилища и еще Бог знает что.

Неопровержимым историческим фактом является то, что верующие люди во многом создавали культурное наследие нашей страны: тысячи произведений искусств, храмов, монастырей. Возвращение права самостоятельно хранить свои святыни не может нести никакой угрозы, а лишь вдохнет подлинную жизнь в памятники, еще более сделает их средством народного просвещения. Это будет продолжением трудов многих достойных музейных работников с личным участием многих из них.

Передача Исаакиевского собора Санкт-Петербурга в год столетия революционных событий призвана стать символом примирения нашего народа. Когда-то разрушение храмов, массовые убийства верующих стали ужаснейшей страницей национального разделения. Теперь мир вокруг возвращенных церквей должен стать олицетворением согласия и взаимного прощения — белых с красными, верующих с неверующими, богатых с бедными. Ведь красота Исаакиевского собора, открытого для всех, одинаково доходит до сердца каждого человека независимо от национальности, убеждений, веры, языка, на котором он говорит. Церковь молится о том, чтобы возвращение Исаакия остановило злые помыслы людей, делающих из дома молитвы причину раздора. Верим, что Всемилостивый Господь принесет мир и рассеет сомнения, создаваемые по незнанию и неведению.

Я хотел бы обратиться в первую очередь к доброжелательным людям, которые выступают сегодня против передачи собора Русской Православной Церкви. Я перечислю причины, по которым эти люди формулируют свое негативное отношение к такой передаче. Первая причина — это опасение, что собор перестанет быть свободным для доступа людей, не имеющих отношения к Православию. Гарантированно свидетельствую, что собор будет открыт для всех желающих либо помолиться в нем, либо просто увидеть красоту этого великолепного сооружения и ознакомиться с историей замечательного памятника. Более того, в отличие от той практики, которая существует сегодня, вход людей в собор будет бесплатным.

Вторая озабоченность связана с продолжением музей деятельности. Конечно, собор является выдающимся произведением нашей национальной культуры. И для того чтобы ознакомиться с этим памятником, нужно профессиональное экскурсионное сопровождение. Это сопровождение в полной мере будет осуществляться на том уровне, на котором оно осуществляется сегодня, с надеждой на то, что и уровень будет также повышаться, как будет повышаться и, как мы надеемся, не только экскурсионное измерение музейной деятельности, но просвещенническое и научное.

Наконец, есть озабоченности в том, что Церковь не справится с осуществлением ремонтных и реставрационных текущих задач, так, как это делал музей. Заверяю вас, что у Церкви будут средства. При полном бесплатном входе в Исаакиевский собор сохранится плата за экскурсионное обслуживание, а также за осмотр города с колоннады Исаакиевского собора. По нашим подсчетам этих средств полностью хватит для того, чтобы обеспечивать текущие ремонтно-реставрационные работы в тех объемах, в каких они осуществлялись за последние десять лет.

То, что я сейчас говорю, обращаясь ко всем, еще раз хочу сказать доброжелательным критикам возможной передачи Церкви Исаакиевского собора, будет выполнено. Все гарантии, которые мы даем, будут реализованы. Поэтому не забота людей о сокращении городского бюджета за счет якобы каких-то ассигнований Церкви на ремонтно-восстановительные работы, ни сокращение экскурсионной деятельности, ни ограничения доступа в собор не должны больше никого волновать.

Но создается впечатление, что сегодня тема передачи Исаакиевского собора волнует не столько доброжелательных критиков возможной передачи, сколько тех, кто пытается тему передачи использовать исключительно в политических целях. Я попрошу всех — и власть имущих, и общественность, и народ наш — именно так воспринимать эти протестные действия. Мы живем в условиях политического плюрализма, люди выражают свои точки зрения на то или иное событие, которое происходит в государстве, в обществе. Очень часто эти точки зрения являются политически ориентированными. Такова реальность. Но передача Исаакиевского собора Церкви в принципе не должна была бы быть причиной для политических протестных выступлений.

Я очень надеюсь на то, что после разъяснений, данных Патриархом, эти протестные выступления прекратятся. И дай Бог, чтобы никогда в нашей истории более ни тема Церкви и ее роли в общественной жизни, ни тема искусства и культуры не разделяла наш народ, но, наоборот, соединяла для того, чтобы мы все вместе могли строить лучшее будущее для нашей страны и для нашего народа.”

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