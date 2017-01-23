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Один из изъятых в Зеленограде приемных детей госпитализирован

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23 января. ПРАВМИР. Один из приемных детей, изъятых у Михаила и Светланы Дель в Зеленограде, доставлен в больницу с высокой температурой.
Один из изъятых в Зеленограде приемных детей госпитализирован
Фото: vsluh.ru

«Светлана приехала в приют на встречу с детьми. Должны были пустить к двоим малышам. Выяснилось, что один из них вчера был госпитализирован с высокой температурой», – рассказал ТАСС адвокат Иван Павлов.

По его словам, никому из родителей о госпитализации не сообщили. Завтра Светлана намерена поехать к ребенку в больницу.

Кроме того, защитник рассказал, что матери разрешили поздравить второго ребенка с днем рождения. «Видели, как этот ребенок с воздушными шариками шел по коридору в сопровождении воспитателя и двоих полицейских. В общем, в приюте о детях заботятся хорошо – одного увезли на скорой, другая встречает день рождения под конвоем», – заключил адвокат.

Как сообщалось ранее, органы опеки 13 января изъяли из приемной семьи в Зеленограде 10 детей. Поводом для изъятия стало сообщение сотрудников детсада о следах побоев у одного из детей. Михаил Дель утверждает, что информация о побоях является ложной.

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