О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
О лектории
Правмира
Ждём Вас!
28
апреля
в 19:00
Постные письма. Послесловие – встреча с архимандритом Саввой (Мажуко)
Навигация
Важные темы:

Одна девочка очень мешала своей маме

|
Кто виноват, что наши дети такие, какие есть – размышляет педагог Марина Солотова.
Одна девочка очень мешала своей маме
Кадр из фильма Vegas

«…я поняла, что люди в интернете куда более тупые и мерзкие, чем моя дочь. Это плюс».

Из ответа мамы 11-летней девочки на комментарий в ФБ

Переводим на русский язык: «Моя дочь тупая и мерзкая. Слава Богу, есть люди гораздо более тупые и мерзкие».

Мамы, я вас всех люблю, но детей жалко.

Мы переставили его с подоконника на книжную полку

Марина Солотова

Марина Солотова

Знаете, чего никак не хотят понимать 99% родителей, которые приходят ко мне на консультации? Что ребенок у них получился ровно такой, каким они, родители, его вырастили. Что все комплексы, недостатки, все «он ничего не хочет», «она совсем обнаглела», «он меня ни во что не ставит» – это результат их родительской заботы. Если только ребенок не появился в семье в свои 14 лет.

Так вот. Заявляю уверенно и официально: ребенок – такой, каким мы его вырастили.

Разговоры о влиянии плохой компании, интернета, школьных учителей, обстоятельств, неправильной генетики – это не более чем попытки снять с себя ответственность и найти виноватых в собственных ошибках. Да, плохая компания предложит ВАШЕМУ ребенку наркотик, возьмет с собой на ограбление киоска и расскажет, откуда берутся дети. Да, интернет расскажет еще и о том, как именно делать детей, подсадит на тупые игрушки и предложит ВАШЕМУ ребенку несколько безболезненных способов самоубийства. Да, школьные учителя не особо напрягаются для того, чтобы ВАШ ребенок получил качественное образование. Да, цена на нефть падает, и государство сегодня нисколько не волнует, сколько вы работаете, чтобы накормить ВАШЕГО ребенка. Да, прадедушка мужа был бандитом с большой дороги, а у ВАШЕГО ребенка точно такой же цвет глаз… Увидели ключевое слово? Потому что при правильном подходе все эти факторы не будут иметь никакого влияния.

А теперь давайте поразмыслим. Ошибки делали мы. Удобряли растение мы. Забывали поливать и протирать листочки тоже мы. Мы переставили его с подоконника на книжную полку – ну и что, что света не хватает, главное – так красивее и НАМ удобнее. Позволили кошке ходить под него в туалет. Во время веселых праздников кидали в цветочный горшок окурки и косточки от курицы. Растение завяло, перестало расти и из горшка плохо пахнет. Кто виноват? Растение?

Заставлять того, кто младше и слабее, расплачиваться за ошибки того, кто старше и сильнее – подло. Наказывать за то, чего сами не смогли сформировать – подло. Вешать ярлыки, особенно прилюдно – подло.

Нецензурная брань в лицо матери – крик о помощи   

Аня очень мешает своей маме. Потому что мама собралась замуж, а Аня не нравится ее избраннику. Если честно – есть за что. Аня в свои 14 лет уже хорошо знакома с алкоголем, отказывается наводить порядок в своей комнате, ночи напролет сидит за компьютером и грубит маме с отчимом в выражениях, которым позавидовал бы боцман с сорокалетним стажем. У Ани не складываются отношения с классом, у нее нет подруг. В прошлом году она вернулась из школы с выбритым виском и малиновыми волосами.

Аня заплакала во время нашего разговора, когда мы коснулись ночей «ВКонтакте». «А что мне еще делать ночью?! – кричала Аня. – Мне страшно! Мне надо, чтобы кто-то со мной разговаривал! Я боюсь оставаться одна, а она с 8 лет оставляет меня по ночам, потому что уходит играть в бильярд! А теперь к своему мужику уезжает!»

Меня совсем не удивляет, что месяц назад Аню, совсем пьяную, привели домой люди, которые не прошли мимо сидящей на лавочке девчонки.

Потому что и малиновые волосы, и алкогольные коктейли, и нецензурная брань в лицо матери – это крик о помощи.   

Но мама Ани искренне уверена, что ей просто не повезло с дочерью. Мама считает, что 6 переездов из города в город и пять школ за семь школьных лет не должны были повлиять на нормального ребенка. Что 14-летняя девочка должна понять, что она, мама, еще молодая и хочет устроить свою жизнь – выйти замуж и родить малыша. С которым ей, конечно, обязательно повезет… В ответ на мой вопрос о бильярде она, с интонациями полной уверенности в своей правоте, сказала: «Я ухожу ночью, а ночью дети должны спать!»

Мама говорит, что я неряха? Ладно, буду

Как же часто слышу я от родителей претензии к детям! И как редко вижу понимание того, что собственные ошибки необходимо исправлять самим. Цветок, который гибнет в горшке, можно спасти. Поменять землю. Переставить его туда, где ему будет хватать света и воздуха. Поливать по расписанию. Аккуратно отломать отмершие листочки. Удобрять. Не пускать в комнату кошку… А если этого не делать, то честнее будет пересадить его в лес, к примеру.

Но тогда уже не рассчитывать, что он будет радовать своими красками и запахами, весенним пробуждением и нарядной зеленью посреди зимы. Или завести садовника за большие деньги, пусть ухаживает. Но тогда соглашаться с тем, что первый лепесток увидит садовник, а не хозяин. А с окурками и кошкой он – да, не радует, а мешает и раздражает.

Если человеку постоянно говорить о том, что он – свинья, он рано или поздно захрюкает. Если считать, что дочь в 11 лет тупая и мерзкая, она обязательно такой станет.

Многие, наверное, не поверят, но все наши дети на самом деле очень послушные. Мама говорит, что я неряха? Ладно, буду неряхой. Папа считает меня мямлей и нытиком? Пойду поною! Прислушайтесь к себе. Услышьте, что и как вы говорите ребенку. Представьте себя на его месте. Попробуйте почувствовать, что чувствует он!

RF:

Поступок можно исправить, а человек не может стать другим

Несколько лет назад мне пришлось отказаться от услуг няни после того, как я услышала ее разговор с моим трехлетним сыном: «Ты плохой мальчик! Хорошие мальчики так не поступают!» Она не понимала главного: мой сын – хороший. Да, он совершил нехороший поступок. Но он исправится, именно потому, что он хороший!

Родителям надо взять за правило одну очень простую установку: мы осуждаем не ребенка, а его поступок!

Надо научиться разделять эти очень разные понятия: человек и поступок. Поступок всегда можно исправить. За него можно ответить. В следующий раз так не поступить. А человек не может стать другим. Чувствуете разницу?

Еще раз. Любой ребенок – ровно такой, каким вырастили его родители. И если он что-то делает не так, как хотелось бы, то родителям необходимо сесть и подумать, что они делали не так и как это исправить. ИМ исправить, родителям. Если все делать постепенно и с любовью, то цветок медленно, но все-таки поправится. И начнет приносить радость. Главное – не опоздать, пока он окончательно не погиб.

Теги:
, , , ,
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.

Похожие статьи
Мама, а Андрей из нашего класса пробовал спайсы!
Мама, а Андрей из нашего класса пробовал спайсы!
Дарья Рощеня

Психолог о том, что делать родителям с тайнами чужих детей

Когда родители и дети – союзники школы
Когда родители и дети – союзники школы
Нина Архипова

Чем привлекает гимназия имени митрополита Платона Левшина

6 табу для родителей, которые не хотят быть предателями
6 табу для родителей, которые не хотят быть предателями
Марина Солотова

Предательство мамы и папы ранит на всю жизнь

Благотворительный фонд
Помогите Эмилии не чувствовать боль
Помогите Эмилии не чувствовать боль
62% собрано / 468410 руб. осталось
Возможность слышать для Ясмины
Возможность слышать для Ясмины
66% собрано / 92600 руб. осталось
Другие статьи автора
"
С первого класса они всего лишь статисты
Марина Солотова

Способна ли школа увидеть ребенка за единицей финансирования

"
6 табу для родителей, которые не хотят быть предателями
Марина Солотова

Предательство мамы и папы ранит на всю жизнь

"
В войне с учителем родители победят
Марина Солотова

Но есть хорошая новость: мы готовы к переговорам

Все статьи автора
Статьи Дня
Протоиерей Алексий Уминский: Зачем современному человеку Церковь
Редакция портала "Православие и мир"

И кто наполняет ее – Бог Живой или полуживые люди

Святой Иосиф сомневался, что ребенок не его?
Ксения Алешина

Невероятные вопросы, которые читатели задают библиотекарям

Мама, а Андрей из нашего класса пробовал спайсы!
Дарья Рощеня

Психолог о том, что делать родителям с тайнами чужих детей

самое читаемое

Я пообещала Богу: если выживу, возьму детей из детского дома25,619

Три улыбки21,180

Наступит момент, когда поздно будет присоединяться к Царству13,368

С первого класса они всего лишь статисты11,444

Как отвоевать личное пространство в многодетной семье8,692

10 ответов для тех, у кого только что обнаружили рак6,514

Досадная четверка из-за коньяка5,746

Я превратился в беспомощного мальчика5,702

Челябинская епархия предупредила о подготовке массового суицида4,220

Детские лагеря 2017: стоит ли рисковать ребенком3,423

лучшие авторы

Валерия Михайлова54,889

Новостная служба25,660

Ксения Волянская16,519

Элиса Бьелетич13,483

Редакция портала "Православие и мир"9,431

Елена Кучеренко8,901

Сергей Худиев8,732

Дарья Рощеня6,918

Нюта Федермессер6,201

Анна Бессарабова3,027

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О проекте
Реклама
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть