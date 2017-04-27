Одна девочка очень мешала своей маме

Кто виноват, что наши дети такие, какие есть – размышляет педагог Марина Солотова.

«…я поняла, что люди в интернете куда более тупые и мерзкие, чем моя дочь. Это плюс».

Из ответа мамы 11-летней девочки на комментарий в ФБ

Переводим на русский язык: «Моя дочь тупая и мерзкая. Слава Богу, есть люди гораздо более тупые и мерзкие».

Мамы, я вас всех люблю, но детей жалко.

Мы переставили его с подоконника на книжную полку

Знаете, чего никак не хотят понимать 99% родителей, которые приходят ко мне на консультации? Что ребенок у них получился ровно такой, каким они, родители, его вырастили. Что все комплексы, недостатки, все «он ничего не хочет», «она совсем обнаглела», «он меня ни во что не ставит» – это результат их родительской заботы. Если только ребенок не появился в семье в свои 14 лет.

Так вот. Заявляю уверенно и официально: ребенок – такой, каким мы его вырастили.

Разговоры о влиянии плохой компании, интернета, школьных учителей, обстоятельств, неправильной генетики – это не более чем попытки снять с себя ответственность и найти виноватых в собственных ошибках. Да, плохая компания предложит ВАШЕМУ ребенку наркотик, возьмет с собой на ограбление киоска и расскажет, откуда берутся дети. Да, интернет расскажет еще и о том, как именно делать детей, подсадит на тупые игрушки и предложит ВАШЕМУ ребенку несколько безболезненных способов самоубийства. Да, школьные учителя не особо напрягаются для того, чтобы ВАШ ребенок получил качественное образование. Да, цена на нефть падает, и государство сегодня нисколько не волнует, сколько вы работаете, чтобы накормить ВАШЕГО ребенка. Да, прадедушка мужа был бандитом с большой дороги, а у ВАШЕГО ребенка точно такой же цвет глаз… Увидели ключевое слово? Потому что при правильном подходе все эти факторы не будут иметь никакого влияния.

А теперь давайте поразмыслим. Ошибки делали мы. Удобряли растение мы. Забывали поливать и протирать листочки тоже мы. Мы переставили его с подоконника на книжную полку – ну и что, что света не хватает, главное – так красивее и НАМ удобнее. Позволили кошке ходить под него в туалет. Во время веселых праздников кидали в цветочный горшок окурки и косточки от курицы. Растение завяло, перестало расти и из горшка плохо пахнет. Кто виноват? Растение?

Заставлять того, кто младше и слабее, расплачиваться за ошибки того, кто старше и сильнее – подло. Наказывать за то, чего сами не смогли сформировать – подло. Вешать ярлыки, особенно прилюдно – подло.

Нецензурная брань в лицо матери – крик о помощи

Аня очень мешает своей маме. Потому что мама собралась замуж, а Аня не нравится ее избраннику. Если честно – есть за что. Аня в свои 14 лет уже хорошо знакома с алкоголем, отказывается наводить порядок в своей комнате, ночи напролет сидит за компьютером и грубит маме с отчимом в выражениях, которым позавидовал бы боцман с сорокалетним стажем. У Ани не складываются отношения с классом, у нее нет подруг. В прошлом году она вернулась из школы с выбритым виском и малиновыми волосами.

Аня заплакала во время нашего разговора, когда мы коснулись ночей «ВКонтакте». «А что мне еще делать ночью?! – кричала Аня. – Мне страшно! Мне надо, чтобы кто-то со мной разговаривал! Я боюсь оставаться одна, а она с 8 лет оставляет меня по ночам, потому что уходит играть в бильярд! А теперь к своему мужику уезжает!»

Меня совсем не удивляет, что месяц назад Аню, совсем пьяную, привели домой люди, которые не прошли мимо сидящей на лавочке девчонки.

Потому что и малиновые волосы, и алкогольные коктейли, и нецензурная брань в лицо матери – это крик о помощи.

Но мама Ани искренне уверена, что ей просто не повезло с дочерью. Мама считает, что 6 переездов из города в город и пять школ за семь школьных лет не должны были повлиять на нормального ребенка. Что 14-летняя девочка должна понять, что она, мама, еще молодая и хочет устроить свою жизнь – выйти замуж и родить малыша. С которым ей, конечно, обязательно повезет… В ответ на мой вопрос о бильярде она, с интонациями полной уверенности в своей правоте, сказала: «Я ухожу ночью, а ночью дети должны спать!»

Мама говорит, что я неряха? Ладно, буду

Как же часто слышу я от родителей претензии к детям! И как редко вижу понимание того, что собственные ошибки необходимо исправлять самим. Цветок, который гибнет в горшке, можно спасти. Поменять землю. Переставить его туда, где ему будет хватать света и воздуха. Поливать по расписанию. Аккуратно отломать отмершие листочки. Удобрять. Не пускать в комнату кошку… А если этого не делать, то честнее будет пересадить его в лес, к примеру.

Но тогда уже не рассчитывать, что он будет радовать своими красками и запахами, весенним пробуждением и нарядной зеленью посреди зимы. Или завести садовника за большие деньги, пусть ухаживает. Но тогда соглашаться с тем, что первый лепесток увидит садовник, а не хозяин. А с окурками и кошкой он – да, не радует, а мешает и раздражает.

Если человеку постоянно говорить о том, что он – свинья, он рано или поздно захрюкает. Если считать, что дочь в 11 лет тупая и мерзкая, она обязательно такой станет.

Многие, наверное, не поверят, но все наши дети на самом деле очень послушные. Мама говорит, что я неряха? Ладно, буду неряхой. Папа считает меня мямлей и нытиком? Пойду поною! Прислушайтесь к себе. Услышьте, что и как вы говорите ребенку. Представьте себя на его месте. Попробуйте почувствовать, что чувствует он!

Поступок можно исправить, а человек не может стать другим

Несколько лет назад мне пришлось отказаться от услуг няни после того, как я услышала ее разговор с моим трехлетним сыном: «Ты плохой мальчик! Хорошие мальчики так не поступают!» Она не понимала главного: мой сын – хороший. Да, он совершил нехороший поступок. Но он исправится, именно потому, что он хороший!

Родителям надо взять за правило одну очень простую установку: мы осуждаем не ребенка, а его поступок!

Надо научиться разделять эти очень разные понятия: человек и поступок. Поступок всегда можно исправить. За него можно ответить. В следующий раз так не поступить. А человек не может стать другим. Чувствуете разницу?

Еще раз. Любой ребенок – ровно такой, каким вырастили его родители. И если он что-то делает не так, как хотелось бы, то родителям необходимо сесть и подумать, что они делали не так и как это исправить. ИМ исправить, родителям. Если все делать постепенно и с любовью, то цветок медленно, но все-таки поправится. И начнет приносить радость. Главное – не опоздать, пока он окончательно не погиб.