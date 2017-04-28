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Около 7,5 тысяч детей изъяли из российских семей в прошлом году

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28 апреля. ПРАВМИР. Около 7,5 тысяч детей было изъято сотрудниками полиции из семей в 2016 году, преимущественно это совсем маленькие дети.
Около 7,5 тысяч детей изъяли из российских семей в прошлом году

Выступая на заседании президиума Общественного совета при МВД РФ, она отметила, что за три года количество изъятых из семей детей снизилось с 10,5 тыс. до 7,5 тыс., сообщила начальник управления организации правопорядка в жилом секторе и деятельности по исполнению административного законодательства МВД РФ Елена Новосельцева.

Новосельцева добавила, что «к сожалению, если подростковая преступность уже 15 лет сокращается, причем сокращается очень серьезно, мы видим рост преступлений в отношении детей, которые совершаются как посторонними, так и родителями и другими законными представителями».

«Число преступлений, совершаемых родителями, увеличивается каждый год, пострадавших детей – порядка 4 тыс.», – цитирует Интерфакс Новосельцева.

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