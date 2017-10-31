Ольга Голодец считает школьную программу по русскому языку неэффективной

Вице-премьер РФ Ольга Голодец раскритиковала школьную программу по русскому языку. Она отметила, что в нынешнем виде программа зачастую не соответствует требованиям реальной жизни, сообщает РИА «Новости».
«Программа не привязана к результату. Просто огромное количество часов, и непонятно, какие ожидания мы выставляем…Мы словарный запас ребенка не ставим своей задачей…но мы делаем какой-то фонетический разбор в младших классах, который вообще к жизни никакого отношения не имеет, который просто всех детей ставит в тупик», – заявила Голодец на очередном заседании Совета по русскому языку.
В ходе заседания Ольга Голодец отметила, что на изучение русского языка в рамках школьного курса ребенок тратит 1340 часов.
«Это огромное время жизни ребенка. Некоторые еще берут репетиторов. Это неэффективно построенная программа. Надо провести ревизию», – считает вице-премьер.
Ольга Голодец также рассказала, что в 2017 году средний тестовый балл по ЕГЭ составил 68,7, а это значит, что он значительно вырос по сравнению с прошлыми годами.