В бывшей городской усадьбе Тургеневых-Боткиных, а ныне Музее военной формы одежды РВИО открылась выставка «Награды Русской Православной Церкви. За труды понесенные». Выставка, приуроченная к 100-летию восстановления патриаршества в России, стала первым большим мероприятием из череды запланированных. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вместе с министром культуры России Владимиром Мединским познакомились с экспозицией, разместившейся в двух небольших залах нового музея.

«Мы открываем уникальную выставку. Впервые все награды Русской Православной Церкви представлены системно, – обращаясь к Патриарху, сказал Владимир Мединский. – Она открывается 23 февраля не случайно. Известно, что вера и русское воинство неразрывно связаны. Сталь без веры победить не может никогда, а вера без стали побеждала тысячелетиями.

Несколько лет назад Российское военно-историческое общество поставило первый памятник полковому священнику под Малоярославцем, отцу Василию. Он не только на поле боя исповедовал раненых и умирающих, и делал это, получив два тяжелых ранения. Но когда погибли все командующие офицеры, а французы стали наступать, он, взяв в руки крест, без оружия повел солдат в контратаку. За этот удивительный подвиг полковой священник впервые был награжден офицерским Георгиевским крестом. Это событие воплотилось в памятнике».

Справка: Памятник полковому священнику в Малоярославце открыт Российским военно-историческим обществом в 2014 году. Его прообразом стал полковой священник 19-го Егерского полка Василий Васильковский, который принимал участие в крупнейших сражениях Отечественной войны 1812 года. В бою под Малоярославцем, длившемся более полусуток, несмотря на полученные ранения, он повел солдат в атаку. За проявленное мужество первым из священников Русской Православной Церкви был награжден орденом Георгия Победоносца. Авторскую копию памятника министр культуры Российской Федерации вручил в дар Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу после осмотра экспозиции.

Уникальная выставка по задумке организаторов призвана продемонстрировать не только награды, которыми Русская Православная Церковь отмечает труды и заслуги в пастырском служении, миссионерской, социальной, просветительской и научной деятельности, но и показать преемственность традиций, которые начали складываться еще в XVIII веке. Впрочем, первая награда, учрежденная именно Русской Православной Церковью, появилась лишь в 1957 году, в период первосвятительства Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия I. Этой наградой стал орден святого равноапостольного князя Владимира, учрежденный в память 40-летия восстановления патриаршества.

Только двадцать лет спустя, в 1978 году, появился новый орден – преподобного Сергия Радонежского, ознаменовавший правление Патриарха Пимена. Еще десятью годами позже, в 1988 году, в память 1000-летия Крещения Руси были учреждены сразу три ордена: святого апостола Андрея Первозванного, святого благоверного князя Даниила Московского и святой равноапостольной княгини Ольги. Все эти и многие другие награды, в общей сложности это четырнадцать наградных комплексов, включающих, помимо самого ордена, медали всех степеней и фрачные дубликаты, размещены по старшинству в первом зале экспозиции. Над каждой витриной расположено изображение святого, в память которого был учрежден орден.

«Лики святых отражаются в витринах. Именно этого мы добивались. Нам важно было показать святых – покровителей мирян, – сказала на открытии выставки главный хранитель выставки Галина Анатольевна Широкова. – Мы уверены, что для любого человека признание его заслуг является высшей оценкой, подвигает человека к развитию, самосовершенствованию, к постижению истин. И это чрезвычайно важно».

В основном зале экспозиции организаторы также разместили архивные фотографии и экспонаты, рассказывающие о периоде русской истории после восстановления в 1917 году патриаршества. Здесь можно увидеть редкие снимки, иллюстрирующие деятельность патриархов: Тихона, Сергия, Алексия I, Пимена, Алексия II.

В 2013 году Святейший Патриарх Кирилл учредил новое положение о наградной системе. Все существующие к тому моменту награды приобрели обновленный вид и единый дизайн, были систематизированы. В новом декоративном решении наградные комплексы представлены во втором зале экспозиции, но их уже не четырнадцать, а семнадцать.

Орден «Славы и чести» – третий по старшинству орден Русской Православной Церкви, учрежденный еще в 2004 году. Он имеет своим изображением оливковую ветвь на голубом фоне, а не лик святого. Именно поэтому он не вошел в экспозицию первого зала. Впрочем, этот орден действительно следует выделить особо. Он уникален тем, что вручается инославным, то есть главам государств и правительств, а также главам традиционных религий и конфессий за значительный вклад в межрелигиозное сотрудничество и дело укрепления мира и дружбы между народами.

А вот ордена святого равноапостольного Николая, архиепископа Японского, и ордена святителя Луки, исповедника Крымского, нет в первом зале совсем по другой причине. Обе эти награды были учреждены уже в правление Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

В 2012 году, в ознаменование 100-летия со дня преставления святого равноапостольного Николая, архиепископа Японского, был учрежден орден в честь святого. Им награждаются архиереи, клирики и миряне за миссионерское и просветительское служение. Своим девизом эта награда имеет слова: «От восток солнца до запад хвально Имя Господне». Орден же святителя Луки, исповедника Крымского, учрежден совсем недавно, в 2016 году. Он вручается врачам и благотворителям, трудящимся в детских больницах и приютах.

«Нам хотелось показать, как развивалась геральдика церковных наград, как менялось оформление орденов, – пояснила куратор. – Одним из ярких примеров этих перемен является орден святого равноапостольного князя Владимира. После утверждения «Положения о наградах» в 2013 году он приобрел принципиально новый элемент – шелковую ленту. А для ордена третей степени была учреждена орденская медаль, ранее не предусмотренная. Мы представляем здесь также фрачные дубликаты, которые крепятся в соответствии со статутом на лацканы костюмов для повседневного ношения. Все это позволяет зрителям проследить историю геральдики и само понимание ордена».

Каждый из представленных орденов имеет статут, предписывающий, кто и при каких обстоятельствах достоин быть им награжден. Так, в наградной системе Русской Православной Церкви как минимум двумя орденами могут быть удостоены женщины. Первый из них – орден святой равноапостольной княгини Ольги – был учрежден еще в 1988 году. Им награждают женщин за достижения «на различных поприщах церковного, государственного и общественного служения, а также за труды на пользу ближних».

Второй – орден преподобной Евфросинии, великой княгини Московской – появился в 2007 году в ознаменование 600-летия преставления преподобной Евдокии, в монашестве Евфросинии, великой княгини Московской. Девиз ордена – «Блаженни милостивии». Этот орден вручается женщинам за особый вклад в развитие социального служения Церкви и усердные труды во благо Русского Православия.

Еще одной наградой, которой могут быть удостоены как мужчины, так и женщины, посвященной благотворительности и имеющей своим девизом слова «За дела милосердия», является орден святого благоверного царевича Димитрия. Эта награда появилась благодаря совместному решению Священного Синода Русской Православной Церкви и Российского детского фонда. С 1997 года ею награждаются те, кто трудится на поприще благотворительности, в детских домах, приютах и больницах.

Каждый из представленных орденов имеет не только статут, девиз, но также день празднования, орденское знамя и орденский храм. «Эта система работала еще и до революции, – поясняет экскурсовод выставки Антонина Гурьянова. – Существовали орденские храмы. Например, в Санкт-Петербурге, в Александро-Невской лавре хранился орден Андрея Первозванного. В современное время эта традиция возрождена. Каждому ордену соответствует храм, правда, это положение находится в стадии становления. Так, орден Славы и чести, которого не было до революции, вместе с орденским знаменем, списками орденоносцев и регалиями хранится в тронном зале Храма Христа Спасителя.

Когда учреждается орден, тогда же учреждаются все знаки отличия, в том числе знамя. Оно выполняется в том же цветовом решении, что и орденская лента, представляет собой хоругвь, иначе говоря, знамя церковное. Также у каждого ордена есть день памяти. Он совпадает с днем памяти святого, в честь которого получил свое название. А 21 ноября (8 ноября по старому стилю), когда мы вспоминаем Архистратига Михаила и прочие Небесные Силы бесплотные, установлен как день празднества всех орденов».

Патриарх чрезвычайно высоко оценил выставку и отметил, что впервые наградная система Русской Православной Церкви представлена в целостном звучании. «За прекрасную идею собрать вместе все награды Русской Православной Церкви благодарю Министерство культуры, Геральдический совет, Российское военно-историческое общество и всех организаторов. Слава Богу, что все состоялось!» – сказал на церемонии открытия Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Надо отметить, что Музей военной формы одежды Российского военно-исторического общества – это новая музейная площадка для столицы. Музей открылся буквально три недели назад, в первых числах февраля 2017 года. Большой усадебный комплекс в Петроверигском переулке, дом 4, где разместился музей, по преданию был построен на месте митрополичьих палат. В начале XIX века дом славился литературными встречами, которые посещали Н. М. Карамзин, М. М. Херасков и В. А. Жуковский. А во второй половине девятнадцатого столетия, когда имение перешло новому владельцу, купцу Петру Боткину, оно превратилось в настоящий центр культурной и общественной жизни Москвы.

В советское время национализированное здание меняло владельцев, становясь то общежитием, то детским садом, то книжным складом, но после серьезной исторической реставрации в 2017 году было передано в ведение Российского военно-исторического общества. Богатая история дома и уникальная экспозиция наверняка позволят музею стать одним из любимейших мест москвичей. Выставка «Награды Русской Православной Церкви. За труды понесенные» в Музее военной формы одежды РВИО продлится до мая 2017 года. Позднее экспонаты выставки будут перевезены в один из залов Храма Христа Спасителя, где по благословению Святейшего Патриарха будет открыта новая экспозиция.