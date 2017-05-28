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Отец и мачеха задержанного в Москве ребенка понесут административную ответственность

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28 мая. ПРАВМИР. Протокол об административном нарушении по статье о неподчинении требованиям сотрудника полиции составлен в отношении мачехи ребенка, которого в пятницу забрали в отделение внутренних дел за попрошайничество в центре Москвы.
Отец и мачеха задержанного в Москве ребенка понесут административную ответственность

«В отношении отца ребенка составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст.5.35 КоАП (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних), а в отношении его жены – по 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному требованию сотрудника полиции)», – цитирует «Интерфакс» представителя пресс-службы столичного главка полиции.

Там опровергли информация о том, что отцу ребенка принесены извинения, а протокол в отношении него аннулирован. «Необходимо уточнить, что извинения были принесены ребенку за предоставленные неудобства», – отметили в главке.

Ранее сообщалось, что сотрудники столичной полиции на улице Воздвиженка увидели ребенка, который был один и подходил к прохожим и водителям автомашин. Полицейские доставили мальчика в ОМВД и вызвали для разбирательства его родителей.

По данным МВД, ребенок занимался на улице попрошайничеством. По данным СМИ, мальчик читал на улице города стихи.

Руководством управления внутренних дел по центральному административному округу была назначена проверка. Столичный главк Следственного комитета РФ также проведет проверку действий полиции.

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