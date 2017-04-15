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Пасхальное послание Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

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Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился с традиционным пасхальным посланием к архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви.
Пасхальное послание Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

«Явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков» (Тит. 2:11).

Возлюбленные о Господе Преосвященные архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

В ночь, пронизанную Божественным светом, исполненную великого торжества и духовной радости о Владыке мира, победившем смерть, обращаю ко всем вам древний возглас, непоколебимо свидетельствующий о нашем неизменном уповании:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Постичь хоть в малой мере то, что произошло почти две тысячи лет назад в лоне светозарного гроба Господня, желали многие поколения святых мужей и жен. Они стремились сделать доступным нам, насколько это возможно для ограниченного человеческого разума, ведение сей дивной тайны, совершившейся в погребальной пещере близ старых стен Иерусалима. Искали образы, которые бы приблизили нас к осознанию поистине кардинального изменения, произведенного Богом в ту ночь со всем мирозданием.

Святитель Иоанн Златоуст так пишет об этом событии: «День Воскресения Господа нашего Иисуса Христа – основание мира, начало примирения, прекращение враждебных действий, разрушение смерти, поражение диавола» (Слово на Святую Пасху).

В свете сказанного особым смыслом наполняются для нас слова первоверховного Павла, уподобляющего восстание Спасителя от гроба новому творению мира и созиданию нового человечества. «Кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое» (2 Кор. 5:17), – читаем мы в апостольском послании к Коринфянам.

Воскресение Господа Иисуса – главное содержание христианского послания миру. Только благодаря Голгофской жертве, неразрывно соединенной со славным Воскресением, обретают смысл и ценность все человеческие дерзания, направленные к Источнику всякого блага. Жертва Христова стала ответом на предпринимавшиеся людьми разных культур и традиций попытки поиска Живого Бога, ибо, по слову Священного Писания, Господь «нелицеприятен, но во всяком народе боящийся Его и поступающий праведно угоден Ему» (Деян. 10:34-35), и Он хочет, чтобы все спаслись и достигли познания истины (1 Тим. 2:4). Эти напряженные усилия воплощали в себе чаяния и надежды миллионов людей, в разные времена тщетно искавших возможность преодолеть свое плачевное состояние и обрести подлинную «жизнь и жизнь с избытком» (Ин. 10:10).

Совершилось предначертанное от века. Отныне смерть не имеет более такой власти над человеком – и теперь как «в Адаме все умирают, так во Христе все оживут» (1 Кор. 15:22). Потому Пасха и является важнейшим христианским праздником, что униженный и истерзанный Иисус из Назарета, осиянный Божественной славой, «воскрес в третий день, и путь сотворив всякой плоти к воскресению из мертвых <…> да будет Сам вся, во всех первенствуяй» (анафора литургии Василия Великого).

Сегодня Христос вновь зовет всех нас на пир веры, пир Царствия, призывает вкусить от плодов Его искупительной жертвы, напиться воды, текущей в жизнь вечную (Ин. 4:14). Однако наше единство с Господом не может ограничиваться лишь участием в богослужении или личным молитвенным усердием. Оно должно в полной мере отразиться на всех сторонах нашей жизни. Мы не можем пребывать в беззаботном праздновании, зная, что рядом есть люди, не обретшие радости жизни в Боге, страдающие, скорбящие, одинокие, обездоленные или мучимые болезнями. Нашей святой обязанностью является забота о том, чтобы имя Христово восхвалялось повсюду, дабы люди, видя добрые дела, совершаемые во славу Божию, приобщались к вере православной, обращали сердца свои к Отцу, Который на небесах.

К сожалению, злая человеческая воля и диавольский соблазн все еще действуют в мире. Но унынию не должно быть места в нашей душе, ибо несмотря на все беды, катаклизмы, конфликты и противоречия, мы знаем, что Господь победил мир (Ин. 16:33), восторжествовал над грехом и смертью. И потому мы имеем возможность свидетельствовать словом и делом о благодати, подаваемой нам через общение со Спасителем, благодаря пребыванию в Его Церкви. Будем же усердны в исполнении евангельских заповедей, дабы и ближние, и дальние, следуя нашему примеру, возжелали приобщиться к торжеству веры и богатству благодати, ниспосылаемой от Бога на всех верных чад Его.

Паки поздравляю всех вас с величайшим праздником Пасхи, праздником Воскресения «Иисуса Христа, Который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших Кровию Своею и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков, аминь» (Откр. 1:5-6).

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

+Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси

Москва, Пасха Христова
2017 г.

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