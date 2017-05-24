Пассажиров московского метро начали оповещать об очереди в храм Христа Спасителя

24 мая. ПРАВМИР. Машинисты поездов в московском метро начали оповещать пассажиров об очереди к мощам Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя, называя ближайшую станцию к месту, где очередь начинаются.

«Очередь к храму Христа Спасителя начинается у метро «Спортивная», – передают по громкой связи машинисты поездов на Сокольнической линии метро, сообщает агентство новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что за первые три дня мощам Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя поклонились около 45 тысяч верующих.

Мощи святого пробудут в России до 28 июля, в период с 13 по 28 июля они будут находиться в Петербурге, а до этого периода в Москве. По окончании срока пребывания мощей в России они будут отправлены в итальянский город Бари, где хранятся на постоянной основе.

Договоренность о переносе части Николая Чудотворца была достигнута по результатам встречи Патриарха Кирилла с Папой Римским Франциском 12 февраля 2016 года.