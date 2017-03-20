Патриарх Кирилл: классическая литература должна вернуться в жизнь молодежи

20 марта. ПРАВМИР. Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл заявил об объединении усилий в деле возвращения русской классики в пространство духовной жизни молодого поколения.

«За истекшее время мы на разных площадках обсуждали достаточно чувствительный для нас всех вопрос о том, что мы — старшее и среднее поколение — не смогли должным образом передать нашей молодежи то великое наследие, те сокровища отечественной литературы и искусства, которые мы получили от наших предков. Все это составляет культурный код — основу российской идентичности», – сказал Патриарх во вступительном слове на заседании Президиума Общества русской словесности, его слова приводит пресс-служба Московского Патриархата.

«В результате обсуждений участники пришли к решению об объединении усилий в деле возвращения русской классики в пространство духовной жизни молодого поколения. Необходимо сделать все от нас зависящее для обеспечения преемственности базовых ценностей русской культуры и российской идентичности», – добавил Предстоятель Церкви.

По его словам, для этих целей создается организация «Пушкинский союз» в рамках Общества русской словесности.

Заседание Президиума Общества русской словесности состоялось 17 марта под председательством Патриарха.

Статью епископ Егорьевского Тихона (Шевкунова), ответственного секретаря Общества русской словесности — об образовании, молодом поколении, Обществе русской словесности – можно прочитать по следующей ссылке.