Патриарх Кирилл: Многие воспринимали стихи Евтушенко, как знак грядущего обновления Отечества

3 апреля. ПРАВМИР. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной поэта Евгения Евтушенко.

Ниже приводится текст телеграммы:

«Родным и близким Е.А. Евтушенко

Выражаю глубокое соболезнование в связи с кончиной Евгения Александровича Евтушенко. Почивший прожил яркую, насыщенную жизнь, которая была неразрывно связана с литературным творчеством. Благодаря дарованным Богом талантам, усердию и трудолюбию он стал одним из самых известных поэтов второй половины XX — начала XXI века.

Творческое становление Евгения Александровича пришлось на годы «оттепели». Множество наших соотечественников и зарубежных читателей воспринимали его стихи и прозу не только как проявление самобытного дарования, но и знак грядущего обновления нашего Отечества.

Вечная ему память».

Поэт Евгений Евтушенко умер в минувшую субботу в США в возрасте 84 лет. Его похоронят в московском Переделкине.