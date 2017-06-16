Патриарх Кирилл: некоторые священники пытаются расколоть Церковь

16 июня. ПРАВМИР. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о попытках ряда священников расколоть Церковь и провел параллель с революционными годами.

Предстоятель Церкви напомнил, что подобные попытки предпринимались во времена святителя Тихона (первого Патриарха после восстановления в 1917 году патриаршества в стране), который в годы гонений на верующих стал символом верности Христу.

«Именно поэтому главный удар был направлен на Патриарха Тихона. И мы знаем, какой путь исповедничества прошел святитель Тихон: изоляция от окружавших его помощников, от близких людей, компрометация в прессе, изоляция от всего общества, запрет на совершение богослужений, спровоцированный в это время раскол тех, кто стремился обновить, улучшить Церковь», – заявил Патриарх, выступая на конференции, посвященной 100-летию начала эпохи гонений на Церковь в России.

«А разве сегодня не так действуют некоторые, в том числе и рясу носящие, которые выступают за необходимость обновления, улучшения, а на самом деле провоцируют семена разделения и раскола?! Ничего нового, все повторяется», – цитирует Патриарха Кирилла «Интерфакс».

Кроме того, Патриарх заявил, что обеспокоен ростом негативного отношения к Церкви и считает это результатом информационной кампании.

«Сегодня, к сожалению, в молодежной среде мы наблюдаем рост негативного отношения к Церкви. Происходит это, конечно, не на ровном месте, происходит это под влиянием сильного и враждебного по отношению к Церкви информационного потока, который распространяется через социальные сети», – сказал Патриарх.

По его словам, для того, чтобы возбудить негативные чувства к Церкви, «используется все то же, что использовалось в конце XIX – начале XX века и тем более в революционные годы: какие-то ошибки со стороны духовенства, оплошности, проявления недостойной жизни».

«В масштабах Церкви это единичные случаи, но эти единичные случаи таким образом подсвечиваются, чтобы создать образ Церкви, погрязшей в богатстве, грехе, безразличном отношении к повседневным трудностям людей», – заявил Предстоятель.

Он убежден, что это тот случай, «когда всякое оправдание является контрпродуктивным».

«Мы должны противопоставить этой массированной новой антицерковной, антирелигиозной пропаганде нашу историю, наших новомучеников и исповедников, рассказать современным людям, как подвергалась оплеванию, биению, разрушению Церковь наша в преддверии революционных событий, какие мифы использовались для того, чтобы скомпрометировать Церковь, государя-императора, царствующую династию и тем самым подорвать основы государственного строя. И ведь удалось!» – констатировал Патриарх.

«Удивительный пример мученичества – это то, что наша молодежь должна знать. И на этом фоне мы должны говорить о наших сегодняшних надеждах, мечтаниях, о целях нашего церковного служения», – добавил он.

В этом году отмечается столетие восстановления патриаршества в России.