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Патриарх Кирилл: Очень важно, чтобы появились произведения о новомучениках

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29 марта. ПРАВМИР. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратил внимание на важность того, чтобы в России появились произведения о новомучениках.
Патриарх Кирилл: Очень важно, чтобы появились произведения о новомучениках
Фото: Московский Патриархат

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во вторник возглавил заседание Палаты попечителей Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

«К сожалению, сегодня мы видим немного значимых литературных произведений о новомучениках и вообще о пострадавших в период гонений, хотя открыт довольно большой объем соответствующих документальных материалов. Убежден: обществу необходимы познавательные и вместе с тем нравственно выверенные произведения, в доступной форме рассказывающие об этой исторической эпохе. Важно, чтобы появлялись также достойные книги, повествующие о служении Русской Православной Церкви в минувшее столетие», — заявил Святейший Владыка на заседании Палаты.

По его словам, как правило, наш современник более или менее хорошо знаком с именами и подвигами полководцев, героев, «однако гораздо хуже осведомлен о деятельности тех, кто внес весомый вклад в сохранение веры и духовной культуры нашей страны в суровые годы гонений».

«А ведь это тоже герои! И их героизм умножается тем обстоятельством, что они кончали свою жизнь не на глазах десятков, сотен и даже тысяч людей, а погибали в застенках, не имея никакой надежды, что правда об их мученической кончине когда-нибудь будет открыта», — продолжил Патриарх.

«Раннехристианские мученики погибали в цирках, и тысячи людей это видели. Как говорят, кровь мучеников — семя христианство, потому что многих поражало мужество верующих. Но никто не видел, не слышал, не знал о подвиге новомучеников. Поэтому очень важно, чтобы появились высокохудожественные произведения, отражающие подвиг новомучеников, — для того чтобы современный читатель мог понять и глубину, и значимость их страданий для нас, живущих в другую эпоху», – отметил Патриарх.

«Революция привела к потере исторической преемственности и живой культурной традиции. Но главная трагедия нашего народа в минувшем столетии — утрата способности соотносить свои мысли и поступки с Божиим законом, утрата абсолютного нравственного начала в жизни людей», — сказал Святейший Владыка.

«Подвергнувшись жесточайшему социальному эксперименту, наш народ прошел в XX веке путем величайших страданий, и Русская Церковь сполна испила горькую чашу страданий, явив множество мучеников и исповедников, которые засвидетельствовали верность Господу и Спасителю, невзирая на угрозы, пытки и даже смерть», – заявил Патриарх.

«Серьезный удар был нанесен и по тем, кого мы бы назвали сегодня творческой интеллигенцией, — это поэты, писатели, художники, мыслители. Достаточно вспомнить хотя бы печально знаменитый “философский пароход” 1922 года. Однако большинство из них осталось на Родине и вкусило всю горечь идеологических преследований. Но все, что произошло в ХХ веке, эта мясорубка, которая перемолола всю интеллигенцию, не является ли органическим следствием страшных преступлений, которые интеллигенция совершила против веры, против Бога, против своего народа, против своей страны? Ведь интеллигенция в первую очередь несла ответственность за страшные события 100-летней давности», — считает Предстоятель Русской Церкви.

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