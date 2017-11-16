Патриарх Кирилл попросил президента поддержать предложение об обмене пленными в Донбассе

16 ноября. ПРАВМИР. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой поддержать предложение об обмене пленными между Украиной и Донбассом.

Просьбу оказать поддержку в осуществлении обмена пленными между Украиной и самопровозглашенными Донецкой и Луганской республиками президенту России озвучил лидер общественного движения «Украинский выбор – право народа» Виктор Медведчук. Как сообщает пресс-служба РПЦ, он заявил, что в общей сложности освобождены с обеих сторон могут быть около 400 человек. Обмены не происходили уже больше года.

Глава Русской Церкви поддержал эту идею, отметив, что «совместными усилиями, может быть, все могли бы осуществить эту замечательную акцию». Он также отметил, что митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель Украинской Православной Церкви, Онуфрий неоднократно обращался к нему с аналогичными просьбами.

«Мы с Вами обсуждали все эти темы, я знаю, что Вы близко к сердцу воспринимаете судьбу людей… Роль Церкви в такого рода конфликтах в первую очередь носит, конечно, гуманитарное измерение. Люди страдают, являются жертвами этого тяжелого конфликта, который действительно приводит к страданию очень многих», – обратился Патриарх Кирилл к президенту РФ.

Владимир Путин с одобрением воспринял данную инициативу

«Сделаю все, что от меня зависит, переговорю с руководством и Донецкой республики, и Луганской республики. Надеюсь, то, что Вы предлагаете, будет реализовано, и как можно быстрее», — ответил президент России Патриарху Кириллу.

Как сообщает РИА «Новости» в тот же день Владимир Путин обсудил инициативу Виктора Медведчука по обмену пленными с руководителями Донецкой и Луганской народных республик Александром Захарченко и Игорем Плотницким – оба в целом поддержали эту идею.