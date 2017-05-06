О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Счастья много не бывает. Многодетная жизнь
Оксана Головко
Навигация
Важные темы:

Патриарх Кирилл призвал всех россиян сохранять единство

|
6 мая. ПРАВМИР. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал многонациональный народ России сохранять единство и не участвовать ни в каких гражданских конфликтах.
Патриарх Кирилл призвал всех россиян сохранять единство
Фото: РИА Новости.

В день святого Георгия Победоносца, небесного покровителя Москвы, Предстоятель совершил Божественную литургию в Георгиевском храме на Поклонной горе, передает РИА Новости.

«Сегодня мы иногда слышим различного рода призывы бороться, в том числе, и друг с другом. Не надо поддаваться на эти призывы. Давайте сохранять единство нашего народа поверх различий, а различий очень много. Мы многонациональный народ, и религии вроде как разные. Но мы должны сохранять единство поверх любых границ, помня, что внутри собственного народа не может быть победоносной войны», — сказал Патриарх.

Он отметил, что гражданские войны, которые случались в истории России, никогда не оканчивались победой, но только разделяли народ и приводили к страданиям очень многих людей.

«Я молюсь за то, чтобы никогда более никакие гражданские конфликты, никакие провокации, на которые бы особенно отзывалась душа молодого человека, не поколебали единство нашего народа. Я молюсь за то, чтобы единая многонациональная Россия восходила от силы в силу», — сказал патриарх Кирилл.

Предстоятель стал свидетелем парада кадетов. Всего  в параде участвовали 2, 5 тысячи московских кадетов, а на парад пришли около 20 тысяч человек.

Теги:
,
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.

Похожие статьи
В Москве открыт памятник великому князю Сергею Александровичу (видео)
В Москве открыт памятник великому князю Сергею Александровичу (видео)
Новостная служба "Православие и мир"

В церемонии открытия приняли участие президент России Владимир Путин и Патриарх Кирилл

Полиция нашла похищенную из московского храма икону XIX века
Полиция нашла похищенную из московского храма икону XIX века
Новостная служба "Православие и мир"

Ценную икону пытались продать в одном из антикварных салонов столицы

Храм при Мосгордуме передан Церкви
Храм при Мосгордуме передан Церкви
Новостная служба "Православие и мир"

Распоряжение о передаче храма издал департамент городского имущества города Москвы

Благотворительный фонд
Помогите Филиппу самостоятельно дышать
Помогите Филиппу самостоятельно дышать
8% собрано / 4345350 руб. осталось
Поможем Вадиму получить второй шанс
Поможем Вадиму получить второй шанс
51% собрано / 289173 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Русская Православная Церковь чтит образ Божией Матери Иверской
Новостная служба "Православие и мир"

Икона прославилась многими чудесами

"
Церковь чтит память великомученика Георгия Победоносца в 2017 году
Новостная служба "Православие и мир"

Когда Георгий узнал о гонениях на христиан, он раздал свое имущество бедным, исповедовал себя христианином перед императором и,…

"
Семья спаслась из пожара в Курганской области благодаря таксе
Новостная служба "Православие и мир"

Сама собака погибла, задохнувшись дымом

Все статьи автора
Статьи Дня
Святитель Лука Крымский: Георгий Победоносец не боялся ничего
Святитель Лука (Войно-Ясенецкий)

А как мы поступаем, когда нам грозят даже небольшие трудности?

Монах из детского дома
Роман Волков

Просто Бог меня не нашел еще

Архимандрит Андрей (Конанос): Православие не душит, им дышат
Архимандрит Андрей (Конанос)

А нашей общей чертой должна быть только любовь

самое читаемое

Я пообещала Богу: если выживу, возьму детей из детского дома25,619

Три улыбки21,180

Наступит момент, когда поздно будет присоединяться к Царству13,368

С первого класса они всего лишь статисты11,444

Как отвоевать личное пространство в многодетной семье8,692

10 ответов для тех, у кого только что обнаружили рак6,514

Досадная четверка из-за коньяка5,746

Я превратился в беспомощного мальчика5,702

Челябинская епархия предупредила о подготовке массового суицида4,220

Детские лагеря 2017: стоит ли рисковать ребенком3,423

лучшие авторы

Татьяна Краснова54,095

Новостная служба46,980

Марина Солотова16,307

Анна Маленко14,718

Настя Дмитриева10,870

Игумен Нектарий (Морозов)9,280

Денис Ахалашвили6,300

Архимандрит Андрей (Конанос)4,750

Оксана Головко2,402

Роман Волков2,254

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О проекте
Реклама
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть