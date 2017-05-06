Патриарх Кирилл призвал всех россиян сохранять единство

6 мая. ПРАВМИР. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал многонациональный народ России сохранять единство и не участвовать ни в каких гражданских конфликтах.

В день святого Георгия Победоносца, небесного покровителя Москвы, Предстоятель совершил Божественную литургию в Георгиевском храме на Поклонной горе, передает РИА Новости.

«Сегодня мы иногда слышим различного рода призывы бороться, в том числе, и друг с другом. Не надо поддаваться на эти призывы. Давайте сохранять единство нашего народа поверх различий, а различий очень много. Мы многонациональный народ, и религии вроде как разные. Но мы должны сохранять единство поверх любых границ, помня, что внутри собственного народа не может быть победоносной войны», — сказал Патриарх.

Он отметил, что гражданские войны, которые случались в истории России, никогда не оканчивались победой, но только разделяли народ и приводили к страданиям очень многих людей.

«Я молюсь за то, чтобы никогда более никакие гражданские конфликты, никакие провокации, на которые бы особенно отзывалась душа молодого человека, не поколебали единство нашего народа. Я молюсь за то, чтобы единая многонациональная Россия восходила от силы в силу», — сказал патриарх Кирилл.

Предстоятель стал свидетелем парада кадетов. Всего в параде участвовали 2, 5 тысячи московских кадетов, а на парад пришли около 20 тысяч человек.