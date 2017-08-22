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Патриарх Кирилл провел встречу с Госсекретарем Ватикана

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22 августа. ПРАВМИР. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел во вторник встречу с Госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином.
Патриарх Кирилл провел встречу с Госсекретарем Ватикана
Фото: РИА Новости

По его словам, Русская православная и Римско-католическая церковь вступили в новый этап развития отношений.

«Действительно, начался новый этап в развитии наших отношений, наполненный очень важными событиями. В Гаване мы согласовали позиции по очень важным проблемам современности, и общность позиций дает нам выстраивать соответствующие планы и наполнять их реальным содержанием», – сказал Патриарх, его цитирует РИА Новости.

По его словам, католической и православной церквям нужно вместе оказывать гуманитарную помощь странам Ближнего Востока.

«Наша Церковь принимает активное участие в гуманитарной помощи страдающим от конфликта в Сирии и других странах Ближнего Востока. В этой работе очень важно опираться на более широкую поддержку всего христианского сообщества», – считает глава Православной Церкви.

«Я полагаю, что взаимоотношения Православной церкви и Католической церкви в плане осуществления помощи страдающим в конфликте на Ближнем Востоке было бы очень важным объединяющим фактором», – отметил Предстоятель.

Патриарх также счел, что Церковь может стать важным фактором при урегулировании ситуации на Украине, если будет сохранять миротворческую позицию, сообщает Интерфакс.

«Церковь не может играть никакой роли, кроме миротворческой, когда люди находятся в конфликте друг с другом. Конфликты не продолжаются вечно, они когда-то заканчиваются. Если все общественные силы вовлечены в конфликт, то кто же будет собирать камни!» – сказал Патриарх.

«Мы с удовлетворением отмечаем близость наших Церквей по вопросу о роли Церкви в конфликте на Украине», – добавил глава Церкви.

Пьетро Паролин уже провел встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, в среду в Сочи он встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Нет сомнений в том, что отношения между Католической церковью и Русской православной церковью переживают позитивный период, который недвусмысленным образом был выражен встречей в Гаване. Но этот знаменательный результат в свою очередь является началом нового пути — пути еще более искреннего и интенсивного диалога, нацеленного на то, чтобы все лучше понимать друг друга, преодолевая непонимание и различия, которые могут существовать», — заявил госсекретарь Ватикана накануне визита в Москву.

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