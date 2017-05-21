Патриарх Кирилл: Святитель Николай прошел вместе с русским народом его тяжелейший исторический путь

21 мая. ПРАВМИР. Обращаясь к присутствующим в Храме Христа Спасителя, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подчеркнул, что русская паства исполнена огромной любви к святителю Николаю и связывает с молитвой к нему избавление нашего народа от многих катастроф.

Как сообщает корреспондент «Правмира», Предстоятель Церкви подчеркнул, что принесение мощей святителя Николая в Россию – это событие действительно историческое, оно исполнено многими смыслами и отразится на жизни Отечества, народа и Церкви.

Он отметил, что событие перенесения мощей из Мир Ликийских в Бари, которое отмечается 22 мая, стало одним из важных в календаре Церкви лишь с тех пор, как первые русские паломники стали посещать Бари.

Патриарх Кирилл напомнил, что в сознании народа запечатлено множество чудес святого Николая.

«Русская паства исполнена огромной любви к святителю. Он воспринимается как русский, хотя по национальности и никак не был с нами связан. Но он прошел вместе с нами тяжелейшую историю нашего народа», – сказал Предстоятель.

По его словам, с молитвой Николаю Чудотворцу «мы связываем избавление нашего народа от многих катастроф».

«Это событие не могло произойти раньше – Господь дает нам знаки тогда, когда это более всего нужно. Сегодня нам очень нужно присутствие Чудотворца, чтобы великие Божественные истины не уходили из жизни современного человека», – подчеркнул Патриарх Кирилл, добавив, что православные будут «молиться не только о нашей Церкви, но и о всем мире, чтобы святитель сохранил веру Христову в жизни наших современников».

Предстоятель Русской Церкви напомнил, что решение о принесении мощей в Россию было принято по итогам его встречи с Папой Римским Франциском в Гаване.

«Мы встретились в особенное время, тяжелое время уничтожения христианского присутствия в тех местах, с которыми христианство связано на протяжении всей истории. Было принято решение с Папой Франциском встретиться лицом к лицу и призвать всех людей обратить внимание на трагедию современного христианства, как оно вытесняется из общественной жизни. Как отрекаются от христианских основ. Во время этой встречи было принято решение», – сказал Патриарх.

Он поблагодарил архиепископа Бари владыку Франческо и всех тех, кто потрудился, чтобы святыня прибыла в Россию, и выразил надежду «на то, что пребывание мощей поможет современникам почувствовать присутствие святителя в нашей жизни».

«Его молитвами да хранит Господь Церковь нашу и помогает в прохождении непростых путей», – заключил Предстоятель.