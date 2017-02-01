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Патриарх Кирилл в годовщину интронизации: Нет доверия пастырям, не подающим пример стаду

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1 февраля 2017 года, в восьмую годовщину интронизации, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве. По окончании Литургии Предстоятель Русской Церкви обратился к собравшимся с Первосвятительским словом.
Патриарх Кирилл в годовщину интронизации: Нет доверия пастырям, не подающим пример стаду

Ваше Блаженство! Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Уважаемый Александр Дмитриевич Беглов, представитель Президента в Центральном федеральном округе! Дорогие отцы, матушки игумении! Дорогие братья и сестры!

Я всех вас благодарю за то, что вы сочли возможным в этот день помолиться вместе со мной. Особенно меня радует множество епископата, который вместе с Патриархом сегодня здесь в молитве, а также в повседневной жизни, для многих из вас – очень далеко от первопрестольного града, совершает одно единое общее дело – дело укрепления русского православия, дело служения Церкви Божьей, дело служения Господу, который заповедовал нам идти и крестить, проповедовать, призывать людей ко спасению.

Сегодня по стечению обстоятельств, по стечению календаря соборного и астрономического совершалось богослужение, во время которого читался отрывок из первого послания апостола Петра. И в этом апостольском чтении есть слова, которые меня много лет тому назад поразили своей силой. Поразили тогда, когда я еще только собирался стать на путь служения Церкви. Вот эти слова: “Пастырей ваших умоляю, спасите стадо, не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду”.

На каждом месте иерархического служения непросто осуществлять этот апостольский завет. Потому что слово “господство” нередко реализуется в совершенно конкретных деяниях священнослужителя, особенно же архиерея, которому самим Богом через святых апостолов вручено право вязать и вершить, принимать иногда очень строгие канонические действия, решения, которые со стороны могут казаться проявлением вот этого господства одного человека над другим. Но это совершенно не так. И для того, чтобы ни у кого никогда, взирая на священнослужителя, будь то священник, архиерей или Патриарх, не возникла бы мысль о том, что этот человек господствует над стадом, необходимо соблюсти последнюю часть этого дивного апостольского завета: “подавая пример стаду”.

Если примера нет, то даже самые безобидные действия могут восприниматься как господство. Потому что, если примера нет, то нет и доверия ни к словам, ни к действиям, особенно иерархов и Патриархов. И потому, в данном случае, прямое телесное и, я бы сказал, радикальное исполнение этой апостольской заповеди является непременным условием успехов служения и священника, и архиерея, и, может быть, особенно Патриарха. А для того, чтоб было так, нужно употреблять многие силы. Для того, чтоб быть примером, нужно быть чуть-чуть выше тех, кто в тебе желает увидеть пример. Это не значит, что все хотят видеть в тебе пример, но есть те, кто именно так на тебя смотрит, будь то священник, настоятель или настоятельница обители, особенно же архиерей и Патриарх. Но для того, чтоб было так, нужно всем нам помнить и заповедовать все силы своей души, что никакого примера не получится, если мы будем искусственным примером.

Сердце обмануть невозможно. Можно обмануть одного, другого, третьего. Церковь обмануть невозможно. И потому для того, чтобы являть пример, нужно много трудиться, не покладая рук. И не только над честным, ответственным, самоотверженным исполнением своих непосредственных обязанностей, но и над самим собой, над своим внутренним миром, над своей способностью бороться с грехами, преодолевая искушения и человеческую слабость.

Я благодарю всех вас, мои дорогие, за добрые слова и за ваши молитвы и прошу вас помнить в своих молитвах Патриарха, который в исполнении этой апостольской заповеди, что слышали мы сегодня, особенно нуждается в вашей молитве и в вашей духовной поддержке. Всех вас сердечно благодарю за служение Господу, за укрепление Церкви, за наше единство, за наше духовное общение и за нашу совместную молитву. Аминь.

С праздником поздравляю и благодарю всех вас!

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