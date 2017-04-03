Патриарх Кирилл выразил соболезнования родным и близким погибших в Петербурге

3 апреля. ПРАВМИР. Святейший Патриарх Кирилл выразил самые глубокие соболезнования родным и близким погибших при взрыве в Петербургском метрополитене.

Патриарх молится об упокоении погибших и об исцелении пострадавших от взрывов в Петербурге. «Господь да укрепит жителей Петербурга в связи с постигшей всех нас трагедией», – говорится в тексте соболезнований, который приводит руководитель пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси Александр Волков.

Соболезнования выразил также Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Со словами поддержки к семьям погибших и пострадавшим обратились также президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.

По предварительным данным, в результате взрыва в петербургском метрополитене в понедельник днем 10 человек погибли, еще около 50 получили ранения.