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Патриарх Кирилл выразил соболезнования родным и близким погибших в Петербурге

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3 апреля. ПРАВМИР. Святейший Патриарх Кирилл выразил самые глубокие соболезнования родным и близким погибших при взрыве в Петербургском метрополитене.
Патриарх Кирилл выразил соболезнования родным и близким погибших в Петербурге
Фото: патриархия.рф

Патриарх молится об упокоении погибших и об исцелении пострадавших от взрывов в Петербурге. «Господь да укрепит жителей Петербурга в связи с постигшей всех нас трагедией», – говорится в тексте соболезнований, который приводит руководитель пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси Александр Волков.

Соболезнования выразил также Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Со словами поддержки к семьям погибших и пострадавшим обратились также президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.

По предварительным данным, в результате взрыва в петербургском метрополитене в понедельник днем 10 человек погибли, еще около 50 получили ранения.

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