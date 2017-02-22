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Патриарх: В последние годы жизни Господь посетил отца Кирилла (Павлова) недугом, который он переносил со смирением и кротостью

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22 февраля. ПРАВМИР. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования наместнику Свято-Троицкой Сергиевой лавры архиепископу Сергиево-Посадскому Феогносту, насельникам обители, всем родным, близким и духовным чадам архимандрита Кирилла (Павлова), который многие годы был духовником Лавры.
Патриарх: В последние годы жизни Господь посетил отца Кирилла (Павлова) недугом, который он переносил со смирением и кротостью

Архимандрит Кирилл (Павлов) скончался вечером 20 февраля 2017 года после продолжительной болезни на 98-м году жизни.

Отпевание архимандрита состоится 23 февраля в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Чин отпевания возглавит Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Ниже приводится текст Патриаршего соболезнования в связи с кончиной архимандрита Кирилла (Павлова):

 

Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему Феогносту, архиепископу Сергиево-Посадскому, наместнику Свято-Троицкой Сергиевой лавры; братии монастыря и духовным чадам почившего архимандрита Кирилла (Павлова)

Ваше Высокопреосвященство! Всечестные отцы, дорогие братья и сестры!

Со скорбью воспринял весть о кончине архимандрита Кирилла — хорошо известного и почитаемого в православном мире старца, многолетнего духовника братии Свято-Троицкой Сергиевой лавры и приснопамятного Патриарха Алексия II.

Выражаю искренние соболезнования и сочувствие Вам, насельникам лавры, всем родным, близким и духовным чадам покойного.

Архимандрит Кирилл прожил долгую, насыщенную многими событиями и испытаниями жизнь. Родившись на Рязанской земле, в благочестивой семье, он, однако, не сразу пришел к вере и желанию послужить Святой Церкви. По его собственному признанию, встреча со Христом произошла в годы Великой Отечественной войны: после жестоких боев за Сталинград в одном из разрушенных домов лейтенант Павлов нашел Евангелие, вместе с которым обрел и живую веру в Бога.

После окончания войны он поступил в Московскую духовную семинарию, которая тогда располагалась в Новодевичьем монастыре, впоследствии окончил и Московскую духовную академию. В далеком 1954 году он принял монашество, был рукоположен во иеродиакона, а затем — во иеромонаха. Вся его последующая жизнь была связана с Троице-Сергиевой лаврой. Доброжелательность, умение сопереживать и сорадоваться привлекали к архимандриту Кириллу многих людей, и он, оправдывая их доверие, с неизменным вниманием относился к их скорбям, чаяниям и надеждам.

За годы служения почивший немало потрудился во славу Божию и на благо Святой Церкви, снискал высокий авторитет и особое признание современников. Он с любовью и усердием совершал богослужения, заботился о вверенных его пастырскому попечению духовных чадах, всегда был отзывчив, скромен и благочестив.

В последние годы жизни Господь посетил отца Кирилла недугом, который он переносил со смирением и кротостью, являя пример стойкости духа, терпения и всецелого упования на Бога.

Молюсь Владыке жизни и смерти Господу нашему Иисусу Христу о упокоении в обителях небесных Своего верного служителя новопреставленного архимандрита Кирилла.

Душа его во благих водворится и память его в род и род.

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

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