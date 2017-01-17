Патриархия составила список профессий, которые не совместимы со священством

17 января. ПРАВМИР. В Русской православной церкви составили список профессий, которые не совместимы со священством.

Согласно проекту документа, который подготовлен Межсоборным присутствием и направлен в епархии, со священством не совместимы профессии так или иначе связанные с ношением и применением оружия. «Воинская служба и всякая вообще служба, хотя бы и в частных корпорациях, предполагающая ношение и применение оружия», – говорится в проекте документа.

«Очевидно, что данный запрет не имеет отношения к служению военного духовенства, также не предполагающее употребление или ношение оружия, даже если капелланам присваиваются воинские чины или звания», – сказано в тексте.

Кроме того священнослужители не могут занимать государственные должности в органах исполнительной власти, не могут быть судьями, прокурорами, работать в учреждениях, производящих следствие и дознание, в любых правоохранительных учреждениях, а также в муниципальных органах власти.

«Не является государственной службой в собственном смысле слова, запретной для клириков, преподавание в государственных или муниципальных учебных заведениях, работа на государственных предприятиях или в государственных учреждениях в качестве рабочих, инженеров, технических работников и подобных должностях», – говорится в документе.

Клирики также не должны быть практикующими врачами, не должны заниматься бизнесом, не могут «быть занятыми в учреждениях, сомнительных с моральной точки зрения: в игорных домах, казино, барах и иных».

Кроме того, запретным для клирика является профессиональное занятие спортом. Служение в клире несовместимо также с актерством, с профессией танцора или сценического певца.

С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Патриархии.