Петербургские семинаристы спели «Тихая ночь» в Пулково (+ видео)

22 декабря. ПРАВМИР. Студенты Санкт-Петербургской Духовной Академии исполнили рождественские канты в Эрмитаже, зале ожидания аэропорта Пулково и ТЦ «Галерея».

Для пассажиров Пулково, в частности, в рамках флешмоба студенты исполнили песню «Тихая ночь — святая ночь» Йосефа Мора на русском, английском и немецком языках.

По словам организаторов, для выступлений хор специально выбирает людные места, чтобы перед Рождеством порадовать большее количество петербуржцев. Выступление в ТЦ «Галерея» прошло 11 декабря, а в Эрмитаже — 18 декабря.

«Поздравляем всех с наступающим праздником Рождества Христова и приглашаем желающих встретить его за богослужением в Санкт-Петербургской Духовной Академии! Вы обязательно откроете для себя что-то новое. Мы ждем Вас!», — пишут организаторы акции в соцсети «ВКонтакте».