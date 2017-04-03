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Петербургский священник Александр Ткаченко: Будем молиться о жертвах и помогать пострадавшим

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Взрывы в метро Санкт-Петербурга комментирует протоиерей Александр Ткаченко, директор первого в России детского хосписа в Санкт-Петербурге, член Общественной Палаты РФ.
Петербургский священник Александр Ткаченко: Будем молиться о жертвах и помогать пострадавшим
Фото: ria.ru

Насколько я могу судить по потоку информации, по тому, что сейчас публикуют, это просто ужас. Говорят, нашли еще одно взрывное устройство – неразорвавшееся, то есть мог быть еще третий взрыв на метро «Спортивная». Как люди так могут поступать?! Это же страшнейшие вещи, страшнейший грех! Ведь невинные люди страдают – мирные жители, дети…

Что я могу сказать, кроме слов соболезнования и личного ужаса, который мы переживаем от того, что террористические акты совершаются на территории мирного города? Страдают невиновные люди. Это непонятно, это несправедливо! Война может быть между обученными людьми, между профессионалами, а война, направленная против мирных жителей, это преступление, которое заслуживает общественного порицания и решительных действий правительства. Без сомнений, сейчас будет проведена аналитическая работа и принято решение, какие действия предпринимать. Но первое впечатление от происходящего – это, конечно, состояние шока…

Мы выражаем соболезнования и будем молитвенно поддерживать семьи пострадавших, а будет нужна какая-то иная помощь –  конечно же, и ее сможем предоставить. Русская Православная Церковь всегда откликалась на такие события, всегда собирала материальную помощь пострадавшим семьям. Я думаю, что это же произойдет и сейчас. В ближайшие дни богослужений – в выходные и в праздник Благовещения – люди объединятся с тем, чтобы поддержать тех, кто пострадал в этом теракте. Я уверен, что службы уже совершаются в храмах – для того, чтобы остановить задуманные преступления, и для того, чтобы Господь поддержал тех, кто оказался невинной жертвой.

Мы будем молиться, а все другие необходимые действия будет делать правительство – я уверен, что эти действия будут правильными и смогут предотвратить возникшую угрозу.

Записала Валерия Михайлова

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