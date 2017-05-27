Плыть по терпению

Терпение – основа крепких семейных отношений и долгих лет брака. Но все ли можно терпеть? Где заканчивается терпение и начинается синдром жертвы, рассказывает семейный психолог Екатерина Сиванова.

Подмена понятий

Тема терпения очень сложная. Принято любое терпение считать добродетелью, но ложно понятая добродетель, как правило, имеет тяжелые последствия. Ложное терпение, как ложное смирение – не развивает, а разрушает. Сначала самого человека, а потом и мир вокруг.

Очень многие понимают под терпением молчание и смиренное приятие любого к себе отношения. Так ли это?

Давайте проследим, как происходит подмена понятий. С ранних лет нас учат терпеть то, что терпеть не только не нужно, но и опасно. Абсолютную правоту взрослого, психологическое насилие, физическую боль. На первый взгляд может показаться, что это добродетель – ведь святые имели безграничное терпение. Но когда обычный человек постоянно испытывает физическую боль, а потом у него внутри происходит надлом – это не тот результат, к которому должно вести терпение.

Женщины, которых в детстве наказывали физически, в браке терпят побои мужа, считая это нормой. Таких женщин по их внешнему виду и поведению называют «забитыми» – добродетель ли быть забитым, несчастным, загнанным существом? В детстве у них нарушили понимание того, что границы личности необходимо защищать. У таких людей нет совершенно естественного представления о том, что если тебя ударили, терпеть этого ни в коем случае нельзя. Надо сразу принимать меры – обращаться за помощью, бить тревогу.

Как же отделить «правильное» терпение от ложного? У терпения две стороны. Одна выражена в поговорке «Терпение и труд все перетрут». Другая – это пассивное приятие всего, что с тобой происходит, любого обращения с тобой. Если человек не раздражается по пустякам, не срывается на крик по любому поводу – он терпелив. Если он не опускает рук, в течение многих лет ищет решение проблемы, например, формулу лекарства от какой-то болезни, мы тоже назовем его терпеливым. Но это совсем не разрушительное терпение; его можно назвать правильным. Если же он говорит: «Я не буду бороться, потому что это бессмысленно, все равно ничего не получится; пусть все остается как есть», – это пассивность, то есть неправильное терпение.

Не за совесть, а за страх

Особый вопрос – терпение в семье. Здесь следует разделять совместный труд по строительству брака и ложное понимание того, что необходимо терпеть все, что нам не нравится, но чему мы не можем противостоять. Если мы испытываем мучительный дискомфорт от того, что терпим, то это явно превосходит наши силы. Можно терпимо относиться к проявлениям характера другого человека, его привычкам или поведению, уважая его право на личные границы.

Но нельзя терпеть, если другой человек грубо вторгается в ваше личное пространство, игнорируя ваши чувства. Именно это понимание станет основой для характеристики «правильного» и «неправильного» терпения в семейной жизни.

Важно уметь терпеть не только другого человека, но и себя. Это означает необходимость понять для себя те вещи, с которыми ты не можешь мириться, чтобы не случился грех больший, чем отсутствие терпения.

Когда мы долго терпим, мы изнашиваемся. В итоге, когда чаша терпения переполнена, мы неожиданно изливаем свой «праведный» гнев на близких людей. И не всегда на тех, от кого мы терпим. Часто женщины, много терпящие от мужа, срываются на детях. Но самое главное – порой виновник наших нечеловеческих усилий даже не догадывается об этом титаническом труде. И в нем, возможно, и нет такой необходимости – достаточно просто сказать, что нас задевает какое-то поведение или что нам нужна помощь.

Любой человек интуитивно прощупывает наши границы и может воспользоваться отсутствием защиты. Иногда это делается специально, иногда неосознанно. Бывает достаточно одного разговора, для того чтобы другой человек это понял и скорректировал свое поведение.

Длительное «неправильное» терпение истощает нервы. Нужно понимать, что за таким терпением, как правило, скрывается страх. Мы боимся себя, боимся сделать ошибку, боимся последствий наших поступков. Но даже если предположить, что открытое обсуждение проблемы может принести вред – он все равно будет меньше, чем вред от накопленного гнева или изношенного здоровья.

Хорошо жить одним днем, но нашим близким мы будем нужны и завтра. Человек, который долго терпит сверх своих сил, рано или поздно окажется пациентом даже не психолога, а психиатра. Смысл семьи в том и заключается, что мы – вместе, и каждый может рассчитывать на защиту и поддержку в равной степени.

К мужчине и женщине не должно предъявляться одинаковых требований в отношении того, что они должны терпеть. В этом вопросе нет и не может быть равноправия полов. Женщина терпит много во имя сохранения очага. А сидеть в засаде и ждать добычу – это больше мужчинам подходит. Мужчины и женщины по-разному терпят боль. Родовая боль очень сильная, но, скажем, в драке, в бою мужчина может не заметить довольно ощутимую боль. При этом мужчина часто выказывает полное отсутствие терпения при минимальном недомогании. Женщина, если у нее все в порядке с личностными границами, не будет терпеть, если ее ударят. Эти общие положения во многом характеризуют поведение мужчин и женщин в браке. Все остальное – индивидуально.

Найти границы

Определение собственных границ начинается в детстве. Если мы уважаем ребенка как личность, прислушиваемся к нему, способны понять его состояние – такой ребенок вырастет с ощущением значимости собственных границ. Ребенок, которого постоянно пинают, учат усидчивости и терпению, мнения которого не слушают и не учитывают, и во взрослом состоянии не будет способен определить свои границы.

Если ребенок рассказывает, что у него конфликт или непонимание в школе, а мама ему на это отвечает: «Закрой рот и ешь», ребенок остается один на один со своей проблемой, с которой самостоятельно не может справиться. Это деформирует его личность. Очень часто учителя пользуются своей властью, унижая ребенка. Если родители не будут в контакте с детьми, не пресекут такое отношение, ребенок рискует навсегда остаться безответным перед вышестоящим человеком, перед любым взрослым. Это не просто плохо, это еще и опасно. Своей реакцией на проявление неуважения со стороны учителя или другого взрослого человека родитель показывает ребенку, что такое поведение – не норма, и мириться с ним не надо.

Границы ребенка начинаются уже с младенчества, с его тела, чуть позже переходя на личность. Потом расширяются до его комнаты, его друзей и подруг, его увлечений. Наладить контакт с ребенком – значит уважать эти границы; не подавлять его, но прислушиваться к его желаниям и адекватно оценивать его возможности.

Когда родитель сталкивается с протестами ребенка, важно понять, что за ними стоит. Потому что родитель может применить власть и сломить сопротивление, добиваясь от детей результата. Но выиграв по мелочи сейчас, можно крупно проиграть в будущем.

Построение личных границ во взрослом возрасте – это очень трудный многолетний процесс. Очень часто люди не могут справиться с этим самостоятельно, и приходится обращаться за помощью к специалистам.

Конечно, чтобы пройти вместе с ребенком через все сложности становления личности, родителям требуется недюжинное терпение. Еще во время беременности мама терпит толчки, удары и недомогание, а папа – перепады настроения и ограниченные возможности своей жены. Рождение ребенка открывает в родителях, и в первую очередь в женщине, новый ресурс терпения. Этот ресурс небесконечен – длительное плохое самочувствие, стресс могут полностью истощить его. Но те же дети, которые исчерпали мамино терпение, снова возродят его своими улыбками, радостью, нежностью. И она снова и снова готова терпеть.

Однако очень важно следить, чтобы терпение не перешло в пассивность, когда женщина махнула рукой и в течение длительного времени не пытается призвать своих детей к порядку и дисциплине, мечтая только об одном: чтобы ее оставили в покое. Если же у мамы совсем закончились силы и дети ее только раздражают, то этот случай требует терапевтического лечения.

В целом вопрос правильного и неправильно терпения всецело характеризует молитва, хорошо известная даже среди светских людей: «Господи, дай мне разум и душевный покой принять то, что я не в силах изменить, мужество изменить то, что могу, и мудрость отличить одно от другого».

Иллюстрации: А. и В. Кендель

Журнал «Виноград»,

№ 3 (77), май-июнь 2017