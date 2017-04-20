«Победа» оплатит годовую реабилитацию ребенку с ДЦП, которого не пустили на борт

20 апреля. ПРАВМИР. Сотрудники авиакомпании «Победа» собрали средства на годовой курс реабилитации для Клима Фаттахова, страдающего Детским церебральным параличом, сообщает авиакомпания.

Сотрудники компании выступили с добровольной инициативой по сбору средств после случая с несвоевременной отправкой малыша и его мамы домой в Екатеринбург 15 апреля после лечения в Москве, говорится в сообщении компании.

Кроме того, руководством «Победы» принято решение обеспечить бесплатный перелет ребенку и сопровождающему на собственных рейсах к месту прохождения реабилитации в течение годового курса.

«В компании проведено служебное расследование по ситуации с рейсом DP407 15 апреля, выявившее несоответствие стандартов существующей технологии обслуживания маломобильных пассажиров условиям уникального получасового разворота воздушных судов лоукостера, при котором посадка пассажиров заканчивается за 25 минут до вылета рейса. По результатам проверки уволен руководитель группы наземного обеспечения», – говорится в сообщении.

Авиакомпания обещает доработать специальную технологию ускоренного обслуживания маломобильных пассажиров.

«Будут проведены практические учения для группы наземного обеспечения с участием «тайных» пассажиров. Также всем клиентам, сопровождающим пассажиров с ограниченными физическими возможностями, будет рекомендовано прибывать не менее чем за час до времени вылета для организации комфортной приоритетной посадки на борт «Победы», – говорится в сообщении.

Ранее Росавиация сообщила, что мама с двухлетним ребенком, страдающим детским церебральным параличом, не смогли вылететь из Москвы в Екатеринбург из-за того, что их не пустили на борт самолета.

«Росавиация считает необходимым самым тщательным образом разобраться в причинах случившегося. С привлечением контрольно-надзорных органов Росавиация осуществит проверку причин и обстоятельств этого безобразного случая, являющегося беспрецедентным на фоне тех усилий, которые предпринимаются общественными организациями, Правительством Российской Федерации и федеральными органами исполнительной власти по созданию безбарьерной, максимально комфортной среды для лиц с ограниченными физическими возможностями», – говорится в сообщении Росавиации.