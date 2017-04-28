Почему мы до сих пор не уничтожили православие

Почему православие никогда не исчезнет, хотя Евангелие не воплощено в нашей жизни, размышляет архимандрит Андрей (Конанос).

Твоя жизнь может не быть православной

Когда я что-нибудь теряю, то читаю канон мученику Фанурию. Или когда мне нужно что-то найти – например, место для парковки – этот святой помогает чудесным образом. Может быть, мне возразят, что читать канон только для того, чтобы найти потерянную вещь, – слишком расчетливо для молитвы. Но заметьте – в тексте канона нет ни слова на эту тему.

Нигде не говорится о том, что мученик Фанурий помогает находить вещи; но зато канон содержит множество духовных прошений к нему, и эти слова помогают нам в молитве к Богу. А когда молишься, то на время забываешь о проблеме. В одном из тропарей канона, к примеру, говорится: «Святой Фанурий, помоги мне, блуждающему в ереси греховной».

Эти слова подразумевают следующее: даже будучи православным христианином, можно впасть в любую ересь; точнее – даже не в какую-то конкретную ересь, а просто сбиться с единого пути, который предлагает Церковь, уклониться в своем личном выборе от Ее духа. И это тоже будет маленькая, но ересь. Да, ты считаешь себя православным, прекрасно знаешь догматы православной веры, но твоя жизнь при этом может не быть православной в духе Церкви и Духе Божественном.

А ты при этом уверен, что живешь православно, правильно. В свое время меня поразило это открытие: любой грех, любое преступление – это ересь. Каким православным ни считался бы человек.

Евангелие не воплощено в нашей жизни

Для начала скажу сразу: когда мы говорим о Православии, речь идет не о религии. Православие – не религия. Ведь не мы сами придумали то, во что верим. Человек сам никогда не смог бы придумать и сказать такие слова: «Любите врагов ваших» (Мф. 5:44).

По словам старца Софрония (Сахарова), одна только эта заповедь Христова наглядно показывает, что наша вера, наша Церковь и ее учение никак не могли быть придуманы человеком. Потому что человек просто не в состоянии сказать другому: «Люби врага своего».

Ведь мы даже самих себя по-настоящему любить не можем. А Господь не просто говорит нам это, но и дает силы на осуществление Его заповеди.

Евангелие учит нас невероятным и непостижимым для человеческого ума вещам. И святые отцы, и великие богословы, в том числе и современные ученые, говорят о том, что Евангелие все еще не воплотилось во всей полноте здесь, на земле. Ведь Евангелие (и, следовательно, Православие) возносят человека на такую вершину, где он получает возможность прикоснуться к Нетварному и соединиться с Ним.

Но пока существует земной мир, это невозможно прожить и прочувствовать во всей полноте и совершенстве. Да, мы стремимся от совершенного к еще более совершенному, но Евангелие по-прежнему не воплощено в нашей жизни полностью, поскольку измерения, открывающиеся в нем перед нами, – необъятны, как необъятны горизонты, к достижению которых нас призывает Бог.

Наша вера превышает наши возможности

Мы – православные христиане – можем достичь новых и новых вершин; мы стремимся к совершенству, которое бесконечно. Вот что такое Православие. В любом случае это не религия, не движение, созданное человеком, когда он представляет Бога таким, каким видит Его в своих фантазиях. Фантазии безграничны – и потому в любой религии проекция играет огромную роль.

То есть я, например, вижу что-то определенным образом, но выдаю свои представления за объективную точку зрения. В действительности же этого может не быть, и тогда я определенно заблуждаюсь.

А в Церкви Бог Сам приходит к нам, является нам и открывается. Он Сам нашел нас. Мы не знали Его – Он нашел нас. И мы до конца так и не знаем, во что верим.

Мы верим не потому, что нам нравится верить именно так или хочется в это верить. Ведь нам самим очень трудно воплотить в жизнь то, чему мы учим. Но мы продолжаем учить, потому что это – истина. Следовательно, наша православная вера превышает наши возможности. Почему? Потому что она – истина, данная Самим Богом.

Почему православие никогда не исчезнет?

Мне очень понравилась история, описанная Николаем Бердяевым в одной из книг. Не помню всех подробностей, но история примерно такая. Один человек решил принять православие и обратился к православному христианину:

– Я тоже хочу стать православным. Но сначала думаю посмотреть, как в разных странах люди верят в Бога. Мне хочется познакомиться и с православием, и с другими религиями. А когда я все это увижу, то сделаю окончательный выбор.

Православный ответил:

– Ох, лучше не делай этого! Принимай православие сейчас, пока есть желание. Потому что когда ты увидишь, как живут православные, когда столкнешься с нашими неурядицами и ссорами, то разочаруешься и не станешь православным. Прими православие сейчас, пока хочется!

– Нет! Сначала я поеду посмотрю.

«Ох, – подумал православный, – теперь, когда он увидит нашу церковь вблизи, когда увидит, какие мы, православные, на самом деле, – точно разочаруется и больше никогда не вернется к православию».

А человек начал свое путешествие. Он побывал в Ватикане и увидел, какая там безупречная система, как прекрасно все организовано и продумано. Побывал и во многих православных храмах. И там ему действительно пришлось столкнуться с беспорядком, неразберихой, ссорами и тому подобным.

Наконец он вернулся. Православный встретил его и спросил:

– Ну и как? Ты хорошо подумал? По-прежнему хочешь стать православным?

– Да, я приму православие.

– Погоди, тебе удалось осуществить задуманное путешествие?

– Да!

– Ты всё видел?

– Да, всё.

– Что-то тебе не понравилось?

– Да, я всё видел. И ссоры, и междоусобицы, и блуд, и другие грехи – все это в православной церкви я видел.

– Ну и какую же веру ты теперь выберешь?

– Православную.

– Как? Разве тебя не испугали все эти грехи?

– Я испугался – по-человечески.

– Неужели все это не потрясло тебя до глубины души?

– Да, по-человечески я был потрясен, но все равно решил стать православным, потому что понял: раз православная вера, православное учение продолжают существовать, несмотря на все междоусобицы, падения и прочие грехи, несмотря на все то, что так меня разочаровало, – значит, это придумано не человеком.

Я понял, что православие имеет Божественное происхождение, иначе люди просто уничтожили бы его.

Один великий человек как-то сказал: «Не бойся. Православие никогда не исчезнет. Знаешь, почему? Потому что если его до сих пор не уничтожили те, кто считает себя православным, никто другой тем более не сможет его уничтожить».

Перевод Елизаветы Терентьевой