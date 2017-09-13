Если вас интересуют горы, вы отправляетесь в горы. Если вас интересует Бог — вы идете в Церковь. Есть ли альтернативы? Размышляет публицист Сергей Худиев.

Разве Бог не везде?

Почему я должен ходить в Церковь, разве Бог не везде? — недавно я еще раз услышал эту фразу в одном из бесчисленных роликов на Youtube. Что же, Бог действительно везде. Он создал и поддерживает в бытии каждую клетку вашего тела — и вообще каждый квант в мироздании. Все, что существует — облака над головой, ветер на лице и земля под ногами — существует только по Его воле и благодаря Его непрестанному любящему присутствию.

Он заботится обо всем творении и, несомненно, услышит молитву всякого человека, откуда бы он ни воззвал к Нему — из церкви, из дома, из леса, из метро. Как говорит апостол, «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, [как бы] имеющий в чем-либо нужду, Сам дая всему жизнь и дыхание и все» (Деян. 17:24, 25).

Бог любит все Свое творение, и особенно каждого человека, благочестивого или нет, постоянно участвующего в богослужениях или равнодушно проходящего мимо церкви.

Бог любит всех людей — трезвенников и пьяниц, почтенных отцов семейств и блудников с мужеложниками, врачей-подвижников — и наемных убийц, все они являются Его творениями, и Он всем им желает временного и вечного блага. Нет человека настолько ужасного, чтобы Бог его не любил. Этот человек не существовал бы, если бы Бог не любил его.

Если вас любят, это не всегда спасет от несчастья

Но это еще не значит, что все люди счастливы (это явно не так), и не значит, что все попадут в рай и будут счастливы вечно. Если вас любят самой чистой, самой безусловной, самой неослабной любовью — это еще не значит, что вы не можете сделаться несчастным.

Я читал в Сети реальную историю женщины, которая ушла от тихого, преданного мужа, который казался ей размазней, к «крутому» представителю преступного мира, сильному, яркому, склонному к насилию мужчине.

Довольно скоро ее новый возлюбленный начал ее избивать — и ее жизнь стала глубоко несчастной. Так бывает — люди отворачиваются от тех, кто их действительно любит, супругов или родителей, чтобы искать счастья где-то еще. Это кончается несчастьем.

Библия использует оба примера — неверной жены и бунтующего сына-подростка, говоря о наших отношениях с Богом.

Мы можем привести еще один пример, неизвестный в библейские времена — сын-наркоман, которого отчаянно пытаются спасти любящие, преданные родители, но который, конечно, может делать свою (и их) жизнь несчастной и в итоге погибнуть.

Грех — это не просто нарушение некоего небесного уголовного кодекса; это глубоко укорененная в нас тенденция отвергать любовь Божию и выбирать себе несчастье.

Божия любовь смиренна. Бог позволяет Себя игнорировать и жить так, как будто Его нет. Он не принуждает тех, кто не хочет Его знать.

Бог готов простить и принять, как обманутый муж — непутевую жену, или оскорбленный отец — блудного сына, но они могут и не захотеть вернуться в дом, где их любят и ждут, и погибнуть на чужбине.

Вы и я тепло, искренне, безусловно любимы — но мы можем отвернуться, убежать, пренебречь этой любовью и в итоге окончательно уйти в ту тьму внешнюю, из которой уже нет возврата.

Тот же пьяница может превращать в ад свою жизнь и жизнь своих близких — потому что любовь Божия — это не гиперопека, Он не хватает человека за шиворот всякий раз, когда человек делает неправильный выбор. Люди могут поступать неправильно, противно Божьему замыслу о них, к великому вреду для себя, своих ближних и мироздания в целом.

Бог не может быть хобби

Бог пребывает везде — в Церкви, в наркоманском притоне, в монастыре, в «малине» преступников — но люди, собравшиеся в этих местах, имеют разные цели и намерения. Одни ищут Бога, другие отвергают Его, третьи — просто игнорируют.

И перед нами неизбежно встает вопрос — а мы чего ищем? Чего я вообще хочу от этой жизни? Если я верю в то, что существует любящий Бог, который желает мне блага, как мне найти Его, понять, что конкретно Он от меня хочет?

Вот есть люди, которых интересует, скажем, альпинизм. Они собираются вместе, планируют горные походы, тренируются, обсуждают, какое снаряжение лучше закупить и как организовать путешествие.

Если человек нам скажет, что думать об альпинизме можно где угодно (что, конечно, верно), и он не общается с другими альпинистами, мы, скорее всего, предположим, что альпинизм его не интересует.

Люди, увлеченные реконструкцией исторических битв, тоже посвящают своему увлечению немало сил и много времени проводят вместе. То же можно сказать о любой группе людей, у которых есть какой-то живой общий интерес.

Люди, которых интересует Бог, тоже собираются вместе для того, чтобы открыто признать Бога Владыкой в своей жизни, исповедать перед Ним свои грехи и принять Его прощение, воздать Ему благодарение и славу, попросить Его о своих нуждах, совершить Таинства, установленные Христом. Хочу ли я быть одним из этих людей? Или не хочу?

Только это не может быть хобби, как альпинизм или историческая реконструкция.

Бог — самое важное, что только может быть на свете. Проходя мимо Него, мы проходим мимо единственной подлинной жизни.

Да, географически не важно, где вы находитесь — важен тот выбор, который приводит вас в то или другое место. Если вас интересуют горы, вы отправляетесь в горы. Если вас интересует Бог — вы идете в Церковь.