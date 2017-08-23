Почему я должен слушать Церковь?

Если нам нужно выучить язык или заняться спортом, то плохие тренеры не остановят. К кому же нужно обратиться на пути, ведущем в жизнь вечную — рассказывает Сергей Худиев.

Нужно ли слушаться инструктора по вождению

Я часто сталкиваюсь с этим риторическим вопросом: «Почему это я должен слушать священников и епископов? Они тоже грешные люди!» Что же, вопрос «А зачем мне слушаться Церкви?» упирается в другой вопрос — а зачем я вообще живу? Зачем я делаю то или другое?

С чисто внешней, правовой точки зрения я совершенно не должен слушаться Церкви — Церковь есть добровольное сообщество, никто не принуждает к нему присоединяться. Но речь обычно и не об этом — а скорее о том, что за некоторыми людьми предполагается учительный авторитет; почему и зачем я должен его признавать?

Начнем с ряда примеров. Почему я должен слушаться инструктора по вождению, преподавателя иностранных языков или проводника в горах? Это зависит от того, чего я хочу добиться — научиться водить машину, или говорить на иностранном языке, или дойти в пункт назначения. Если я не собираюсь никуда ехать и ни с кем разговаривать, мне слушаться этих людей, действительно, незачем.

Но если я считаю вождение, или язык, или науку, или еще какое-то из человеческих дел стоящим того, чтобы им заниматься, мне предстоит учиться — обращаться к тем, кто начал заниматься этим раньше меня и более опытен. Как минимум, к их книгам.

Если я хочу сделать профессиональную карьеру, мне нужно много учиться у людей, которых я должен признавать авторитетными в этой области.

И зачем я вообще живу?

Но сам вопрос «зачем?» — вообще очень важен. Зачем мы вообще делаем то или другое? Например, студент покупает ноутбук. Зачем? Чтобы учиться. Зачем он учится? Чтобы получить профессию. Зачем он хочет получить профессию? Чтобы зарабатывать деньги на жизнь.

Но зарабатывать на жизнь не может быть целью — сама жизнь-то зачем? Чтобы, как мрачно заметил Стив Джобс, стать самым богатым покойником на кладбище?

Конечно, этим вопросом — «А зачем вообще я живу?» можно не задаваться. Можно жить как бы в глубокой спячке, не приходя в сознание, двигаясь в потоке, вяло реагируя на понукания других людей — сначала родителей, которые заставляют учиться, потом начальства, которое заставляет работать, давление необходимости, когда нужно выплачивать кредиты и кормить семью.

Но в нашей жизни может наступить момент — и лучше, если он наступает раньше, чем позже — когда мы спрашиваем у себя: «Зачем?» Как написал в свой 29-й день рождения Пушкин:

Дар напрасный, дар случайный,

Жизнь, зачем ты мне дана?

Иль зачем судьбою тайной

Ты на казнь осуждена?

Человек, проснувшись, озирается, и его охватывает чувство абсурда — «что я здесь вообще делаю?»

Цели нет передо мною:

Сердце пусто, празден ум,

И томит меня тоскою

Однозвучный жизни шум.

Люди по-разному реагируют на этот опыт пробуждения. Кто-то еще усерднее посвящает себя цели стать самым богатым покойником; кто-то ударяется в политический активизм, кто-то тупо пьет — но сам этот вопрос, «зачем?», предполагает ответ. Мы не имели бы потребности в смысле жизни, если бы этого смысла не было.

Путь самурая к Чистой Земле

Другой, связанный с этим вопрос — что будет, когда я умру? Обычно им задаются, когда смерть оказывается рядом — в окопе или по дороге в операционную. Но это важный вопрос, и им лучше задаться гораздо раньше.

И люди искали ответы на эти вопросы веками — философы, гении, религиозные провидцы пытались найти ту тайну, которая лежит в основе человеческой жизни. Самый главный поиск в человеческой жизни — это не поиск денег, или комфорта, или достижений. Это поиск смысла, оправдания, спасения.

Об этой жажде вечного спасения, которая глубоко живет в человеческом сердце, в одном из своих рассказов говорит японский писатель Акутагава Рюноскэ.

«Один самурай, свирепый и неукротимый воин, услышал проповедь монаха о Чистой Земле. Он выхватил меч и, угрожая, потребовал, чтобы тот сказал ему, где найти эту землю. «На западе, на западе», — прохрипел монах. Тогда самурай немедленно отправился на запад. Он шел дни и ночи и наконец дошел до берега океана. У него не было лодки, и он залез на дерево, чтобы заглянуть за край горизонта. Так самурай и сидел неподвижно сутки за сутками, вглядываясь в горизонт, пока не умер от голода и жажды. И тогда на том месте, где он сидел, расцвел огромный благоуханный белый цветок».

И вот Евангелие — это послание из сердца этой таинственной высшей Реальности. Евангелие отвечает на эти вопросы — «Зачем мы живем?» и «На что нам надеяться?»

Обратиться к тем, кто встал на этот путь раньше

Вера говорит, что я заброшен в этот мир с определенным заданием, чтобы достигнуть некой важной цели, о том, что моя жизнь — это гораздо больше, чем этот короткий период от рождения до смерти, что прямо сейчас надо мной есть непостижимо огромное небо, Бог, ангелы и святые.

Когда мы осознаем это, меняется все — наши цели и ценности, желания и интересы.

И если хочу научиться пути, ведущему в жизнь вечную, мне естественно обратиться к тем, кто встал на этот путь раньше — более духовно опытным христианам, представляющим традицию, восходящую ко Христу и апостолам.

Могут ли среди священников или епископов оказаться недостойные люди? В принципе, могут — хотя, надо сказать, за 26 лет жизни в Церкви я так и не столкнулся с какими-то скандальными безобразиями, о которых так любит писать определенного рода пресса. Все священники и епископы, которых я знаю лично — весьма достойные и искренние люди.

Но главный вопрос не в этом — а в самом желании. Если я хочу освоить, скажем, иностранный язык, меня вряд ли остановит то обстоятельство, что среди преподавателей наверняка есть и плохие.

А если я хочу заняться спортом — меня вряд ли удержат страшные истории в интернете про злодеев-тренеров, из-за которых люди угробили здоровье. Я просто найду себе хороших учителей или тренеров, и все.

Вопрос в том, хочу ли я искать Бога и вечного спасения. Если хочу — то я найду себе духовных наставников. Если нет — то дело именно в этом нежелании, с него и надо начинать.