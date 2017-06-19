Почти 1,5 тысяч человек ищут пропавших детей в Чувашии и под Челябинском

19 июня. ПРАВМИР. Более 700 человек ведут поиск 10-летнего мальчика в Челябинской области и еще около 600 человек ищут 11-летнюю девочку в Чувашии.

В поисках задействованы полицейские, спасатели и волонтеры. По факту исчезновения детей возбуждены уголовные дела об убийстве – это необходимая процессуальная формальность для начала поисков.

Как следует из сообщения полиции, несовершеннолетний Котов Иван Алексеевич, 22.06.2006 года рождения, 14 июня 2017 года, около 11 утра уехал из дома на велосипеде в библиотеку и до настоящего времени его место нахождения не установлено.

Приметы мальчика: рост 110-115 см., плотного телосложения, глаза карие, волосы темно-русого цвета, короткие. Был одет в оранжевую футболку с коротким рукавом, спортивные брюки, синего цвета с белым лампасом по бокам, темные кроссовки.

11-летняя Осипова Анастасия Валерьевна около 15 часов 15 июня вышла гулять во двор дома на улице Центральная города Цивильск и пропала.

Приметы: на вид 11-12 лет, рост 110-120 см, худощавого телосложения, волосы русые до плеч. Глаза голубые, уши оттопыренные. Была одеты в голубую бейсболку с надписью «NIKE», спортивную кофту голубого цвета, спортивное трико серого цвета, серые кроссовки с синими полосками.