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Подросток спас брата и сестру на пожаре в Тверской области

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4 мая. ПРАВМИР. Подросток спас своих родственников из огня в Тверской области, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Тверской области.
Подросток спас брата и сестру на пожаре в Тверской области

Сообщение о пожаре в деревне Баталино Фировского района Тверской области поступило 4 мая в 04:45. Загорелся деревянный дачный дом. Женщина из соседнего дома, услышав лай собаки, вышла на улицу и услышала треск шифера на крыше рядом стоящего строения.

«Зная, что туда недавно приехала на отдых бабушка с тремя внуками, соседка побежала к горящему дому, разбила окно, стала кричать и будить находившихся внутри людей», – сообщила пресс-служба спасателей.

От крика женщины проснулся мальчик 2001 года рождения, он стал будить и вытаскивать через окно своих 8-летнего брата и 3-летнюю сестру.

«Благодаря смелым и решительным действиям соседки Чемборисовой Людмилы Михайловны и подростка Спивак Евгения Константиновича детской гибели на пожаре удалось избежать. К сожалению, спасти 55-летнюю бабушку детей не удалось», – говорится в сообщении.

С порезами рук и тела подросток в шоковом состоянии госпитализирован в Фировскую центральную районную больницу, младшие дети не пострадали и находятся у соседки.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. В результате происшествия сгорела кровля, а также огнем повреждены стены строения.

Подросток и соседка будут представлены к награде за спасение.

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