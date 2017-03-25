Подсветку главных московских храмов отключат во время акции “Час Земли”

25 марта. ПРАВМИР. Акция "Час Земли" пройдет сегодня между 20.30 и 21.30 по местному времени.

“Час Земли” – ежегодная международная экологическая акция Всемирного фонда дикой природы, направленная на привлечение внимания жителей планеты к проблеме изменения климата. В этом году акция отмечает десятилетие и пройдет под лозунгом “Меняй себя, а не планету”. Суть акции в том, что в одно и то же время на один час люди по всему миру добровольно отключают свет, а на зданиях, являющихся символами тех или иных стран, гаснет внешняя декоративная подсветка.

В Москве во время акции отключат подсветку, в частности, храма Христа Спасителя и собора Василия Блаженного. Россия принимает участие в “Часе Земли” с 2008 года, в 2013-м к ней впервые присоединились Московский Кремль и Дом правительства.

Как сообщает Интерфакс-Религия, в Рязанской епархии решили не отключать подсветку колокольни на территории Рязанского кремля. По словам главы миссионерского отдела Рязанской епархии протоиерея Арсения Вилкова, святыни Рязанского кремля для жителей города являются не просто объектами культурного наследия, историческими экспонатами, “но прежде всего духовными ориентирами, маяками, свет которых не должен угасать”.

При этом представитель епархии поблагодарил упомянутую организацию за заботу об экологии и выразил уверенность в том, что “многие рязанские священники готовы поддержать международную акцию “Час Земли” и примут в ней участие”.

Цель акции — привлечь внимание людей, правительств, бизнеса к необходимости ответственного отношения к природе. Акция носит добровольный характер. Люди сами решают, какие электрические приборы они выключат, где бы они ни находились, — дома или в офисе.

Организаторы акции рекомендуют отключать верхнее освещение в комнатах, наружное освещение, которое не влияет на общественную безопасность, праздничную иллюминацию, неоновые рекламные вывески, телевизоры, настольные лампы. Городские власти могут поспособствовать выключению подсветки городских достопримечательностей.