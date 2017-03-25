О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
О лектории
Правмира
Ждём Вас!
30
марта
в 19:00
Встреча с режиссером Гарри Бардиным
Навигация
Важные темы:

Подсветку главных московских храмов отключат во время акции “Час Земли”

|
25 марта. ПРАВМИР. Акция "Час Земли" пройдет сегодня между 20.30 и 21.30 по местному времени.
Подсветку главных московских храмов отключат во время акции “Час Земли”
Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости

“Час Земли” – ежегодная международная экологическая акция Всемирного фонда дикой природы, направленная на привлечение внимания жителей планеты к проблеме изменения климата. В этом году акция отмечает десятилетие и пройдет под лозунгом “Меняй себя, а не планету”. Суть акции в том, что в одно и то же время на один час люди по всему миру добровольно отключают свет, а на зданиях, являющихся символами тех или иных стран, гаснет внешняя декоративная подсветка.

В Москве во время акции отключат подсветку, в частности, храма Христа Спасителя и собора Василия Блаженного. Россия принимает участие в “Часе Земли” с 2008 года, в 2013-м к ней впервые присоединились Московский Кремль и Дом правительства.

Как сообщает Интерфакс-Религия, в Рязанской епархии решили не отключать подсветку колокольни на территории Рязанского кремля. По словам главы миссионерского отдела Рязанской епархии протоиерея Арсения Вилкова, святыни Рязанского кремля для жителей города являются не просто объектами культурного наследия, историческими экспонатами, “но прежде всего духовными ориентирами, маяками, свет которых не должен угасать”.

При этом представитель епархии поблагодарил упомянутую организацию за заботу об экологии и выразил уверенность в том, что “многие рязанские священники готовы поддержать международную акцию “Час Земли” и примут в ней участие”.

Цель акции — привлечь внимание людей, правительств, бизнеса к необходимости ответственного отношения к природе. Акция носит добровольный характер. Люди сами решают, какие электрические приборы они выключат, где бы они ни находились, — дома или в офисе.

Организаторы акции рекомендуют отключать верхнее освещение в комнатах, наружное освещение, которое не влияет на общественную безопасность, праздничную иллюминацию, неоновые рекламные вывески, телевизоры, настольные лампы. Городские власти могут поспособствовать выключению подсветки городских достопримечательностей.
Теги:
,
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.

Комментарии
Обсудить на форуме
Похожие статьи
ВОЗ: каждый четвертый ребенок умирает из-за проблем с экологией
ВОЗ: каждый четвертый ребенок умирает из-за проблем с экологией
Новостная служба "Православие и мир"

1,7 млн детей в возрасте до пяти лет умирают от болезней, связанных с загрязнением окружающей среды

7-летний художник с Урала победил на конкурсе экологических рисунков в Токио
7-летний художник с Урала победил на конкурсе экологических рисунков в Токио
Новостная служба "Православие и мир"

Идея его рисунка заключается в том, что земля, за которой ухаживают, дает прекрасные плоды, кормит нас

Умер ученый-эколог Алексей Яблоков
Умер ученый-эколог Алексей Яблоков
Новостная служба "Православие и мир"

Лидер «Зеленой России» скончался во вторник в Москве после тяжелой болезни

Благотворительный фонд
Помогите Володе дышать
Помогите Володе дышать
26% собрано / 430252 руб. осталось
Бахтияра Ибраимахунова спасет операция на мозг
Бахтияра Ибраимахунова спасет операция на мозг
40% собрано / 171745 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Грузинская Церковь отмечает столетие восстановления автокефалии
Новостная служба "Православие и мир"

В Тбилисском государственном университете имени Иванэ Джавахишвили открылась выставка, посвященная юбилею.

"
Храм на Миусском кладбище передан Церкви
Новостная служба "Православие и мир"

Разорение храма на Миусском кладбище пришлось на 5 апреля, когда было изъято «4 пуда 4 фунта 25 золотников…

"
Церковь чтит память святителя Григория Великого (Двоеслова)
Новостная служба "Православие и мир"

Святой составил чин Литургии Преждеосвященных Даров, которая до него была известна лишь в устном предании

Все статьи автора
Статьи Дня
Постное письмо № 22. Постоянство в добре
Архимандрит Савва (Мажуко)

Как научиться доброте и милосердию за час в день

«Да ведь ты его ненавидишь, признайся себе в этом»
Маша Стрельцова

Как простить по-честному и возродить любовь, несмотря на боль

«Братское целование связало нас на всю жизнь»
Денис Ахалашвили

А поцелуй девушки лишил покоя

самое читаемое

Минздрав исключает из списка анализов кровь и мочу. Что это значит?143,809

«Бросай эту дурь, мне стыдно сказать людям, что у меня есть дочь»31,675

«Мама, вставай! Я твою психику не тревожу»10,197

«Вдова в первые годы – это ходячая незаживающая рана»9,175

Христианское фэнтези: 6 лучших авторов на все времена7,736

“Не взяли в пионеры!” Куда #МеняНеВзяли – рассказывают священники4,874

Протоиерей Георгий Митрофанов: Приплетать волю Божию к убийству человека – кощунство!4,552

«Да ведь ты его ненавидишь, признайся себе в этом»4,508

Архимандрит Андрей (Конанос): Почему Церковь вызывает страх в людях4,170

В Красноярске мужчина спас новорожденную девочку из сугроба4,144

лучшие авторы

Ирина Якушева145,080

Новостная служба32,690

Марина Солотова31,694

Оксана Головко10,234

Светлана Хлебникова9,195

Дмитрий Емец7,745

Маша Стрельцова4,645

Протоиерей Георгий Митрофанов4,568

Редакция портала "Православие и мир"4,479

Архимандрит Андрей (Конанос)4,179

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О проекте
Реклама
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Перепечатка материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть