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Похищенного из больницы ребенка не дали усыновить воспитавшему его мужчине

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28 марта. ПРАВМИР. Мальчика, похищенного в 2014 году из больницы в Дедовске, не дали усыновить мужчине, который его воспитывал.
Похищенного из больницы ребенка не дали усыновить воспитавшему его мужчине
Фото: МК

Согласно заключению психологов, житель Подмосковья Сергей Спахов не подходит в качестве усыновителя для Матвея Иванова – мальчика, похищенного в 2014 году его супругой, которого Спахов, по его словам, считал родным сыном.

Как сообщает ИА «ФедералПресс», в Общественной палате России не согласны с выводами экспертов и действиями органов опеки.

В документе, полученном Общественной палатой по запросу в органы опеки Московской области, психологи ссылаются на проведенное ими обследование, по результатам которого «установлено, что у Спахова присутствует несбалансированный тип семейной структуры, для которой характерно чрезмерное эмоциональное слияние и лояльность, отсутствие личного пространства, независимости членов семьи. Также указано на хаотичный тип семейной структуры, которому свойственна недостаточная дифференциация семейных ролей и нечеткая иерархия».

«Я, разумеется, много чего читал, в том числе специальную литературу, но перевести это на нормальный язык невозможно. Равно как понять, что за смысл за этим стоит», – прокомментировал заключение экспертов член ОП РФ адвокат Анатолий Кучерена. По его словам, органы опеки демонстрируют «нежелание дать семье воссоединиться», не имея «достойного повода для отказа».

«Ребенок на протяжении почти трех лет жил с Сергеем и Еленой Спаховыми. У нас нет никаких данных ни от органов следствия, ни от полиции, ни от органов опеки и попечительства, что в течение этого времени в отношении этого ребенка были допущены хоть какие-то нарушения, какая-то грубость или телесные повреждения. Об этом наверняка стало бы известно или от соседей, или от участкового или других людей», – подчеркнул адвокат.

По мнению члена ОП РФ Юлии Зимовой, «заключение опеки очень формальное. Судя по тому, что анкета ребенка исчезла из базы, кандидаты на усыновление, скорее всего, есть. Отец ребенка вправе подать апелляцию и тем самым обжаловать решение органов опеки и попечительства через суд».

«Психологи долго общались со Спаховым и пришли к мнению, что у него недостаточно педагогических навыков, чтобы поднимать малолетнего сына, – сообщил источник «МК» по делу об усыновлении Матвея. – Поэтому в заключении специалисты указали, что мужчина может брать под опеку или усыновлять детей с 9 лет и старше, но никак не младше. Также у психологов вызвало сомнение, кто сможет находиться с малолетним ребенком, пока Сергей будет на работе. То, что ему будет помогать супруга Елена, – этот момент рассматривать не стали».

«Кстати, многочисленные психологические тесты выявили, что у Сергея превышен показатель по шкале “ложь”», – рассказал собеседник издания, добавив, что Спаховы намерены обжаловать решение комиссии.

Как сообщалось ранее, представитель СК РФ Светлана Петренко заявила, что ребенка могут оставить на воспитание похитившей его женщине, так как в противном случае «он может повторно лишиться матери, которая хоть и не родила его, но смогла обеспечить жизнь в полноценной семье, окружив любовью и заботой».

Мальчик был похищен в июне 2014 года из палаты детского отделения Дедовской городской больницы женщиной, которая лежала в том же медицинском учреждении, где он родился. После того, как у нее случился выкидыш, она обманом проникла в одну из палат и украла малыша, от которого отказались родители.

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