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Покров Богоматери: от чего защищает Она мир?

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Иисус простился на горе Елеон с учениками, благословляя – и стал возноситься, не опуская рук с благословляющим жестом. И Церковь в лице Богоматери повторяет этот жест - рассказывает Ольга Шульчева-Джарман.
Покров Богоматери: от чего защищает Она мир?

От чего защищает Она мир?

Простирает Богоматерь руки над миром – от чего защищает Она мир? От гнева Сына ли? Неужели как громоотвод от молнии Зевса-Громовержца стоит Она там, одинокая? Неужели наши грехи, как любят говорить благочестивые люди, так прогневили Бога, что Его справедливое правосудие должно обрушиться на нас – и обрушатся неминуемо, если снимет Свой Покров Богородица?

Получается, что дряхлый, ветхий мир победил. Он состарил подвиг Христа. Все, что сделал Человек Иисус Христос, утратило силу. Мир прирос грешками и грешищами. Уже милость Божия, излившаяся на Кресте, воссиявшая в Воскресении – эта всеобъемлющая милость Божия, о которой гововрит Христос и апостолы, эта милость состарилась, одряхлела с миром. Ей нужно обновление. И вот Мать Христа принимает на Себя удар. Она оказывается милостивее, добрее, щедрее Бога, Своего Сына.

Христос Бог не может помиловать – и тогда приходит Мать, держа в руках полотно и простирая его над миром. Христос Бог обессилел, взирая на мир два тысячелетия – но у Матери хватит терпения и на тысячелетия тысячелетий. И Сын-Судия, Сын-Царь после Воскресения и Вознесения стал так же далек от Своего народа, от христиан, от всех людей земли, наконец, что требуется обновление Его дела, Его спасительного ходатайства – и Заступницей становится Мать.

Что за чушь? – спросите вы. Нет, это не чушь, это вполне традиционное для языческих религий Средиземноморья явление. Старое божество отступает назад, к людям приближается божество или посредник божественного свойства другой генерации. К нему-то и обращены все мольбы, он-то (или она – богиня-посредница) и предстательствует о бедных людях, которые бояться гнева и суда (очень часто – праведного гнева и праведного суда) главного бога.

Это повторение дела Христа

Неужели именно этот, глубоко трогательный, но вместе с тем, несомненно, языческий образ, и есть – образ Покрова? Мне кажется, что нет. Образ Покрова гораздо глубже, потому что воздетые руки Богоматери – это не защита людей от гнева Христа.

Это повторение дела Христа.

Его бы не было, если бы Христос не простер руки, благословляя учеников и возносясь. Его руки всегда простерты в благословении над миром.

Богоматерь – это Церковь в ее тайне жизни со Христом, в прикровенной, лишь частично понимаемой, бьющей как родник, сияющей, как свет светильника, заметный любящим (таких много и среди не-христиан, и это так!), незаметный гордым и самонадеянным (таких много и среди христиан, увы).

«Богоматерь принимает участие во всем, что делает Ее Сын», – писал о. Георгий Флоровский, и это относится не  только к Ее земной жизни.

Иисус простился на горе Елеон с учениками, благословляя – и стал возноситься, не опуская рук с благословляющим жестом. Светлое облако, Божия слава, окружившая Его, не заставит – да и не может заставлять! – прекратить этот вечный, этот действенный жест благословения Воскресшего.

Руки Христа остаются распахнутыми над миром, словно птица, защищает Он Своих чад от огня – как птица при пожаре защищает птенцов. Ради этого Он и пришел.

Церковь в лице Богоматери повторяет этот жест

И когда люди забывают о Воскресении, о том, что смерти нет, что Сын Божий распахнул небо Своим жестом благословения на Елеонской горе – тогда Церковь в лице Богоматери повторяет этот жест, снова и снова, чтобы его заметили, чтобы увидели, чтобы восклонились и поняли – избавление близко!

Великий святой и великий чудотворец века страшного, века двадцатого, свт. Иоанн Сан-Францисский говорил, что надо только несомненно верить в то, что Христос воскрес, и Он не оставит.

Воскресением и Вознесением Иисус Христос распахивает мир так, чтобы в него вошло Небо, чтобы Сам Бог вошел в него и пребывал с нами до скончания века. Это дело Креста и Воскресения, это великое дело Христово, дело Боговоплощения.

И до тех пор, пока странствует Церковь, пока Ее длани воздеты в молитве, полотно хитона Боговоплощения распростерто над миром.

До скончания века.

И в радости ушли апостолы с горы Елеонской, потому что не оставил их Благословляющий, пришедший к ним навсегда.

И радости нашей никто не отнимет от нас.

+++

Руки воздень! Раскаленный сияет полдень,

выжжены ирис с нарциссом, травой полевой.

Струны и числа сливая в одном аккорде

здесь неподвижная вечность стала стеной.

 

Руки воздень! Ослабели у всех колени.

И человек, и скот – только персть и прах.

Так восходя, взойди по страшным ступеням,

и утоли своей жертвой вечности страх.

 

Росы напоят траву. Евхаристии солнце не стынет.

Ты – вознесен навсегда, и руки простерты Твои.

Ты лишь – и больше никто – Евхаристии светлое ныне.

Тихо скажи – “ныне будешь со Мною в раи”.

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