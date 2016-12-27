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Полицейский из Нефтеюганска спас двух детей на пожаре в Дагестане

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27 декабря. ПРАВМИР. Полицейский из Нефтеюганска Олег Перевощиков спас детей на пожаре в Каспийске.
Полицейский из Нефтеюганска спас двух детей на пожаре в Дагестане
Фото: in-news.ru

 

История произошла в Дагестане, куда полицейский приехал в командировку, полтора месяца назад. Но известно о ней стало только недавно, когда благодарная мать спасенных детей узнала имя героя и написала письмо его руководству, сообщает агентство «Сургуинтерновости».

8 ноября 24-летний инспектор дорожно-патрульной службы из Нефтеюганска Олег Перевощиков работал в здании ОМВД России по городу Каспийску. Как рассказал сам сотрудник МВД, около семи вечера он с коллегой вышел из отдела полиции и направился к автомобилю, в этом момент из подъезда многоквартирного дома выбежала женщина с криками о помощи. Полицейские, не раздумывая, бросились выручать потерпевших.

Олег Перевощиков вбежал в заполненную едким дымом квартиру. Там он сразу отключил газо- и электроснабжение. Затем мужчина отыскал двух мальчишек, которые спрятались от пожара в комнате, вывел их наружу и снова вернулся в помещение. «Полицейский локализовал возгорание до приезда пожарных», – сообщают в полиции.

Уже после возвращения домой, во второй половине декабря, руководству Олега пришли слова благодарности от матери спасенных мальчишек. Как только об этом случае узнал руководитель ВОГОиП МВД России генерал-майор полиции Владимир Алай, он пригласил подчиненного к себе, поблагодарил его за проявленную самоотверженность и бескорыстие, вручил ценный подарок и походатайствовал перед руководством УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре о поощрении отличившегося сотрудника.

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