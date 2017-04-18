Полицейский из Вологды предотвратил самоубийство женщины

18 апреля. ПРАВМИР. Командир взвода ДПС МВД России по Вологде Андрей Большаков помог предотвратить самоубийство женщины в центре города.

В ночь на 17 апреля во время дежурства полицейские дорожно-патрульной службы, проезжая по мосту 800-летия, обратили внимание на женщину, которая перелезала через ограждение. Автомобильно-пешеходный мост соединяет центральную и заречную части города.

Командир взвода Андрей Большаков остановил автомобиль и подбежал к ограждению, когда женщина уже была на самом краю моста.

«Чтобы предотвратить отчаянный поступок, полицейский схватил вологжанку за рукав пальто и, зафиксировав, помог перебраться через перила обратно. Затем сотрудники полиции вызвали скорую медицинскую помощь», – говорится в сообщении.

«Женщина находилась в состоянии шока, очень сильно плакала, внятно рассказать ничего не могла», – пояснил Андрей Большаков.

Госавтоинспекторы выяснили, что женщина проживает в Вологде, временно не работает и имеет на иждивении двоих детей. Причиной, толкнувшей ее на отчаянный шаг, она назвала сложные жизненные обстоятельства.

Разговаривая с вологжанкой, полицейские дождались приезда кареты скорой помощи, после чего передали женщину медицинским работникам.