О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
О лектории
Правмира
Ждём Вас!
20
апреля
в 19:00
Ленин
Навигация
Важные темы:

Полицейский из Вологды предотвратил самоубийство женщины

|
18 апреля. ПРАВМИР. Командир взвода ДПС МВД России по Вологде Андрей Большаков помог предотвратить самоубийство женщины в центре города.
Полицейский из Вологды предотвратил самоубийство женщины

В ночь на 17 апреля во время дежурства полицейские дорожно-патрульной службы, проезжая по мосту 800-летия, обратили внимание на женщину, которая перелезала через ограждение. Автомобильно-пешеходный мост соединяет центральную и заречную части города.

Командир взвода Андрей Большаков остановил автомобиль и подбежал к ограждению, когда женщина уже была на самом краю моста.

«Чтобы предотвратить отчаянный поступок, полицейский схватил вологжанку за рукав пальто и, зафиксировав, помог перебраться через перила обратно. Затем сотрудники полиции вызвали скорую медицинскую помощь», – говорится в сообщении.

«Женщина находилась в состоянии шока, очень сильно плакала, внятно рассказать ничего не могла», – пояснил Андрей Большаков.

Госавтоинспекторы выяснили, что женщина проживает в Вологде, временно не работает и имеет на иждивении двоих детей. Причиной, толкнувшей ее на отчаянный шаг, она назвала сложные жизненные обстоятельства.

Разговаривая с вологжанкой, полицейские дождались приезда кареты скорой помощи, после чего передали женщину медицинским работникам.

Теги:
, , ,
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.

Комментарии
Обсудить на форуме
Похожие статьи
Мужчина спас соседку из пожара в Пермском крае
Мужчина спас соседку из пожара в Пермском крае
Новостная служба "Православие и мир"

В дыму мужчина обнаружил 49-летнюю женщину, которую вынес на свежий воздух

Сотрудник полиции спас в иркутском городе Зима девочку из пожара
Сотрудник полиции спас в иркутском городе Зима девочку из пожара
Новостная служба "Православие и мир"

Ребенок сидел на подоконнике и стучал в окно, прося о помощи

Десантник спас жизнь своему товарищу во время учений в Беларуси
Десантник спас жизнь своему товарищу во время учений в Беларуси
Новостная служба "Православие и мир"

На высоте около 80 метров произошло схождение парашютистов

Благотворительный фонд
Веронике нужна срочная операция на сердце
Веронике нужна срочная операция на сердце
77% собрано / 33140 руб. осталось
Помочь Диме Гайдукову восстановиться после тяжелейшей травмы
Помочь Диме Гайдукову восстановиться после тяжелейшей травмы
66% собрано / 165900 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Горящий храм на Ильинке спас священник из Сергиева Посада
Новостная служба "Православие и мир"

Запах гари почувствовали дети священника

"
Минобрнауки определило 22 новых опорных университета
Новостная служба "Православие и мир"

Отобранные вузы получат дополнительное финансирование

"
Ребенка с ДЦП не пустили на борт «Победы»
Новостная служба "Православие и мир"

В Росавиации назвали этот случай безобразным

Все статьи автора
Статьи Дня
Как провести пасхальный флешмоб
Дарья Рощеня

Разноцветные шары, гигантские яйца и хороводы

И тут он спросил, почему в Библии ничего нет о динозаврах
Анна Уткина

Что сказать неверующему мужу

Как найти время и прочитать 200 книг за год
Чарльз Чу

Вынырнуть из соцсетей не так сложно, как вы думаете

самое читаемое

Люди идут в наушниках, и Пасха никому не нужна58,384

“Имейте совесть, вы мешаете людям молиться!”37,649

Почему дети верующих уходят из Церкви19,131

Пасха в СССР как грустный кладбищенский день17,029

Благодатный огонь сошел в храме Воскресения Христова в Иерусалиме12,145

Умер последний человек на Земле, родившийся в XIX веке9,280

Письмо о Пасхе неизвестного из советского лагеря8,186

Путин и Медведев встретили Пасху с прихожанами Храма Христа Спасителя6,976

“Дети плачут, снаряды рвутся, народ побежал в ужасе”5,642

Пасхальное послание Патриарха Московского и всея Руси Кирилла (видео)4,056

лучшие авторы

Новостная служба65,449

Протоиерей Алексий Уминский58,435

Елена Кучеренко37,786

Екатерина Бурмистрова19,198

Редакция портала "Православие и мир"8,200

Анна Бессарабова5,662

Святейший Патриарх Кирилл4,515

Протоиерей Александр Ильяшенко3,831

Иван Савин3,325

Анна Уткина2,763

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О проекте
Реклама
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть