Полицейский снял девочку с 70-метровой скалы в Хакасии

11 сентября. ПРАВМИР. Капитан полиции Евгений Ильиченко, рискуя жизнью, спас ребенка с 70-метровой скалы в Хакасии.

В воскресенье, 10 сентября, 7-летний мальчик и 6-летняя девочка увидели пасущихся на горе Абыза в Хакасии коз и полезли наверх, чтобы посмотреть на животных, сообщает пресс-служба республиканского МВД России.

Мальчик не удержался на скале и упал вниз, девочка испугалась и громко закричала. На крик прибежали местные жители, они же вызвали полицию, а упавшего ребенка увезли в больницу.

Еще до приезда полицейских местный житель Георгий Рукосуев попытался спасти оставшуюся наверху девочку, но ему не удалось добраться до ребенка всего около семи метров: скалы были слишком скользкими. Он принялся успокаивать плачущего ребенка. В этот момент подоспел Евгений Ильиченко.

«Без использования каких-либо подручных средств, рискуя собственной жизнью ради спасения девочки, он сумел пробраться и снять ребёнка с опасного уступа. Втроем они спустились и передали дочь родителям», – сообщает МВД.

Упавший с высоты почти в 70 метров мальчик остался жив. Врачи констатировали у него сотрясение головного мозга и рваную рану головы. В настоящее время мальчишка находится под наблюдением врачей, его жизнь вне опасности.