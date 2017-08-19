После нападения в Сургуте один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии

Кроме того, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, а еще трое – в состоянии средней тяжести.
Около полудня в субботу неизвестный в центре Сургута с ножом напал на прохожих, пострадали семь человек. Нападавшего застрелили полицейские.
По предварительной информации, личность мужчины установлена: это местный житель 1994 года рождения. В региональном управлении МВД заявили, что проверяется информация о его психическом расстройстве, сообщает РИА Новости.
- Агентство Рейтер сообщает, что ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка “Исламское государство”. Рейтер ссылается на подконтрольное ей агентство “Амак”.
- В связи с ЧП в Сургуте усилены меры безопасности в Тюменской и Свердловской областях, а также в Екатеринбурге.
- Глава СК России Александр Бастрыкин взял расследование этого дела под личный контроль