19 августа. ПРАВМИР. После нападения в Сургуте один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи.

Кроме того, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, а еще трое – в состоянии средней тяжести.

Около полудня в субботу неизвестный в центре Сургута с ножом напал на прохожих, пострадали семь человек. Нападавшего застрелили полицейские.

По предварительной информации, личность мужчины установлена: это местный житель 1994 года рождения. В региональном управлении МВД заявили, что проверяется информация о его психическом расстройстве, сообщает РИА Новости.