О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
О лектории
Правмира
Ждём Вас!
30
марта
в 19:00
Встреча с режиссером Гарри Бардиным
Навигация
Важные темы:

Постное письмо № 22. Постоянство в добре

|
Христианин свою доброту тоже должен подтверждать с рутинной регулярностью. Доброта – это не эмоциональный импульс, сентиментальная взволнованность, а сознательно поставленный навык. Доброта требует профессионализма. За доброту надо бороться каждый день. Архимандрит Савва (Мажуко) рассказывает читателям «Правмира», как именно.
Постное письмо № 22. Постоянство в добре
Фото из открытых интернет-источников
Архимандрит Савва (Мажуко). Фото: Ефим Эрихман

Архимандрит Савва (Мажуко). Фото: Ефим Эрихман

В прошлом году, вяло сопротивляясь, я был почти под конвоем водворен в автошколу.

– Что за позор – поп, не умеющий водить машину! Получай права!

Конечно, я бы мог взбунтоваться, но был сильный аргумент: а вдруг зомби-апокалипсис, и некому вывезти больных из осажденного города. Вперед! За парту!

Первые дни все во мне кипело и возмущалось. Потом присмотрелся: а ведь это изучение нового языка! Оказывается, есть целый пласт символической жизни города, о котором я и не подозревал. Дорога живет своей семантической жизнью, есть знаки, их сочетания и очень логичная дорожная разметка, и как же здорово уметь этот язык читать! Просто завораживает!

Следующий этап: приручение автомобиля. Вот это весело! Как это они умудряются всё в один момент – сцепление, газ, переключение передач, каждое – в свою силу и меру, и при этом смотрят в зеркала и на дорогу и не забывают шутить? Потом стало понятно, что водителем человека делает практика, и задача инструктора – выработать у курсанта устойчивые бессознательные реакции. Нормальный водитель не должен думать, как водить машину. Он водит ее бессознательно, привычными ловкими движениями, приучив себя чувствовать автомобиль. Управление машиной – навык, вырабатываемый годами. Это отмечено и в правилах, которые запрещают водителю со стажем менее двух лет ездить со скоростью выше семидесяти километров в час.

Принцип постановки навыка работает везде. Вот – близкий мне вокал. Пение – искусство дыхания, а значит, владение своим телом, целым комплексом мышц и реакций, связанных с дыханием. Вокалист должен подчинить себе не только свой голос, но и эмоции. Настоящий певец – результат большого труда. Ведь тело, как и машина, сопротивляется, не дается. Поэтому вокалист осваивает свой диапазон голоса помалу, нанизывая ноту за нотой, доводя отзывчивость голоса, ответность тела до автоматизма, чтобы в любой момент быть готовым выполнить поставленную певческую задачу.

Зачем нам сейчас говорить о вокалистах и автомобилистах? Потому что постановка любого навыка выстраивается по законам духовного упражнения. Я бы даже сказал, что всякое обучение есть в широком смысле духовное упражнение, поскольку является культурным усилием, то есть «сопротивляется естеству», привносит нечто сверх-естественное в естественный порядок человеческой жизни. Разве человеку естественно управлять машиной, сознательно подчиняя себя абстрактным правилам? А играть на музыкальном инструменте? Говорить на чужом языке? И вообще – говорить? Всякое культурное усилие есть духовное упражнение, потому что выводит человека из натурального состояния, целесообразно изменяет его, делает соответствующим некой идее, то есть чему-то нематериальному, духовному.

Тут надо сделать оговорку. Потому что и духовность бывает разной. Светские товарищи склонны сводить духовность, в конечном итоге, к информации. Она нематериальна, практически бессмертна, но даже в светском исполнении может быть опасной, злой, античеловеческой. Достаточно вспомнить фильмы «Матрица», «Терминатор» и даже «Обитель зла». Компьютеры, управляющие миром в этих картинах, почти духовные существа, это мир информации, который практически не убиваем. Таков вариант духовности со знаком минус.

Если же о духовности говорит христианин, то это всегда разговор о Боге. А Бог – это не информация, а Личность. Эта Личность открылась нам в Евангелии, и самое главное, что мы узнали, – это то, что Бог есть Любовь, Бог – Человеколюбец. Если мы переведем возвышенный, но богословски перегруженный термин «любовь» на понятный нам язык, то получим слово «доброта». Если цель духовной жизни в христианстве – стать подобным Богу, во всем подражать Ему, то главное, в чем мы должны преуспеть, подражая Богу, это доброта.

Фото: Ed Yourdon/Flickr

Фото: Ed Yourdon/Flickr

В христианском контексте духовные упражнения – это любая активность человека, способствующая воспитанию постоянства в добре. Добродетель – это поставленный навык. Добродетель требует постоянства. Апостол Павел пишет, что Бог воздаст тем, «которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия» (Рим. 2:7).

Что значит «любая активность человека»? Это значит, например, что у спортсмена и музыканта шансов освоить христианскую аскезу гораздо больше, чем у человека, которого не приучили к дисциплине и регулярному труду. Духовная жизнь – это сложная система постоянных упражнений, это непрестанная борьба не просто с бесплотными духами (об этих высотах скромно умолчу), но с инерцией естества, нашей элементарной природной лени и сопротивления труду.

Цель христианских духовных упражнений – воспитание «сердца милующего о всякой твари», как это определял святой Исаак Сирин. Пост, молитва, богослужение, чтение Писания – все это не ради почти «спортивных» успехов в аскезе, а ради воспитания милосердия, доброты и отзывчивости. Но если вам не был привит в детстве навык к труду и постоянству, вам придется осваивать эти простые, но важные навыки, одновременно учась молитве, искусству чтения, поста и исповеди, потому что сложные духовные навыки невозможно выстроить без надежного фундамента.

Это значит, что мы можем рассматривать как духовное упражнение, например, изучение языка или освоение музыкального инструмента. Не смущайтесь. Если эти занятия приучат вас к регулярности и терпеливому постоянству – вот вам и посильное духовное упражнение, навыки которого вы можете использовать и в аскезе. Учебу в автошколе я принял как духовное упражнение, а навык вождения – как полезную привычку, требующую постоянной поддержки практикой.

В одной из книг Рэя Брэдбери я нашел фразу некоего пианиста: «Если я не репетирую день, это слышу только я, если не репетирую два дня, это слышат мои критики, если три дня, это слышат мои зрители». Теперь попробуйте перефразировать: «Если я не молился один день…»

Любой навык требует непрерывного подтверждения. Если вы взялись изучать иностранный язык, вы наверняка узнаете о правиле семи часов: если ты хочешь подтвердить серьезность своих намерений относительно изучения языка, ты должен тратить на обучение не менее семи часов в неделю, и это минимум. Причем следует тратить не семь часов подряд, а по часу в день, то есть снова работает принцип регулярности и постоянства.

Христианин свою доброту тоже должен подтверждать с рутинной регулярностью. Доброта – это не эмоциональный импульс, сентиментальная взволнованность, а сознательно поставленный навык. Доброта требует профессионализма. За доброту надо бороться каждый день. Хороший водитель, многолетней практикой приучивший себя к бессознательной, но верной реакции, контролирует ситуацию на дороге, может предсказать ее, быстро и верно отреагировать на вероятные опасности дороги. Поставленный навык к доброте тоже должен перейти в способность быстро и безошибочно отвечать на вызовы нашей жизни.

Обычно у нас по всякому поводу и без повода бегут к батюшке, а задача – научиться быстро и верно, может быть даже интуитивно, реагировать на жизненные ситуации, но этот навык вырабатывается большой многолетней практикой в доброте и милосердии. Апостол Павел говорит о людях, опытных в добре, как о совершенных: «у которых чувства навыком приучены к различению добра и зла» (Евр. 5:14). Опытный в добродетели человек безошибочно чувствует, как поступить, что предпринять, и это не просто дар свыше, но и итог многолетнего труда.

Когда студенту-вокалисту «ставят голос», педагог первым делом принимается истреблять тот навык пения, к которому привык студент. Студент думает, что это и есть его настоящий голос, но слух опытного маэстро не обманешь. Наставник «рассыпает», уничтожает этот навык, так что первое время молодые певцы вообще не могут петь, разучиваются. А потом учитель терпеливо собирает голос заново, прислушиваясь к его реальному, естественному звучанию и характеру. Педагог возвращает певцу его по-настоящему природный голос, а потом многократными упражнениями закрепляет этот навык.

Господь сотворил человека добрым, и на самом деле это наше естественное состояние. Но кое-что случилось с человеческим родом, из-за чего доброта стала чем-то для нас противоестественным, и теперь мы вынуждены каждый день сопротивляться тому звериному, что претендует на звание естественного. Мало – «рассыпать» эту старую привычку ко злу, надо еще и обрести свой собственный голос и мужественным постоянством закрепить его господство в своей жизни.

Доброта должна обратиться в навык.

Доброта требует постоянства.

Доброта дается трудом.

Прекрасное – трудно.

Теги:
, , , , , , ,
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.

Комментарии
Обсудить на форуме
Похожие статьи
Постное письмо № 21. Хлеб или Крест
Постное письмо № 21. Хлеб или Крест
Архимандрит Савва (Мажуко)

«Мир стал комфортным, мы ищем удобства и легко предаем»

Постное письмо № 20. Лишняя Пассия
Постное письмо № 20. Лишняя Пассия
Архимандрит Савва (Мажуко)

Когда посторонние мысли испаряются и остаются только Крест и ты

10 добрых дел на Великий Пост
10 добрых дел на Великий Пост
Ирина Якушева

Подарить книгу, помочь бездомным, посетить рок-концерт

Благотворительный фонд
Помогите Володе дышать
Помогите Володе дышать
16% собрано / 487600 руб. осталось
Бахтияра Ибраимахунова спасет операция на мозг
Бахтияра Ибраимахунова спасет операция на мозг
39% собрано / 172950 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Постное письмо № 21. Хлеб или Крест
Архимандрит Савва (Мажуко)

«Мир стал комфортным, мы ищем удобства и легко предаем»

"
Постное письмо № 20. Лишняя Пассия
Архимандрит Савва (Мажуко)

Когда посторонние мысли испаряются и остаются только Крест и ты

"
Постное письмо № 19. Предчувствие Пасхи
Архимандрит Савва (Мажуко)

Почему Крест утешает? В чём его тайна? Даже если не поймёшь, прими это утешение всем сердцем

Все статьи автора
Статьи Дня
«Да ведь ты его ненавидишь, признайся себе в этом»
Маша Стрельцова

Как простить по-честному и возродить любовь, несмотря на боль

«Братское целование связало нас на всю жизнь»
Денис Ахалашвили

А поцелуй девушки лишил покоя

Протоиерей Георгий Митрофанов: Приплетать волю Божию к убийству человека – кощунство!
Протоиерей Георгий Митрофанов

Христианин не может оправдывать убийство

самое читаемое

Минздрав исключает из списка анализов кровь и мочу. Что это значит?138,575

«Бросай эту дурь, мне стыдно сказать людям, что у меня есть дочь»30,824

«Мама, вставай! Я твою психику не тревожу»9,494

«Вдова в первые годы – это ходячая незаживающая рана»8,593

Христианское фэнтези: 6 лучших авторов на все времена7,452

“Не взяли в пионеры!” Куда #МеняНеВзяли – рассказывают священники5,016

Протоиерей Георгий Митрофанов: Приплетать волю Божию к убийству человека – кощунство!4,034

Сначала скажи, что думает Толстой, а твое мнение мы потом послушаем3,927

Архимандрит Андрей (Конанос): Почему Церковь вызывает страх в людях3,865

Часовня над Гробом Господним открылась после реставрации (+видео)3,073

лучшие авторы

Ирина Якушева139,527

Нюта Федермессер40,332

Новостная служба35,470

Марина Солотова30,801

Анна Маленко16,699

Архимандрит Савва (Мажуко)10,518

Оксана Головко9,477

Светлана Хлебникова8,569

Дмитрий Емец7,441

Редакция портала "Православие и мир"4,305

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О проекте
Реклама
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Перепечатка материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть