Православные отмечают день Святого Духа

Этот праздник был установлен Церковью «ради величия Пресвятаго и Животворящего Духа, яко един есть (от) Святыя и Живоначальныя Троицы», в противодействие еретическому учению, умаляющему Третье Лицо Троицы Святой Дух.

Согласно православному вероучению, ипостасной характеристикой Святого Духа является его исхождение от Отца (в отличие от католического богословия, по которому Он исходит от Отца и Сына).

В день Святой Троицы празднуется схождение Духа на апостолов в виде огненных языков. Он сообщает Свои благодатные дары верующим, таким образом делая их Церковью. Дары Святого Духа, вводящие человека в Церковь, передаются новообращенному в Таинстве Миропомазания.

В православном богословии следует различать Сам Святой Дух и нетварные Божественные энергии (благодать).

В иконографии Святой Дух изображается чаще всего в виде голубя (в воспоминание Его сошествия на Господа Иисуса Христа во время Его Крещения).