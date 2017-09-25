Правозащитники написали письмо в защиту сайентологов

25 сентября. ПРАВМИР. Группа правозащитников во главе с Людмилой Алексеевой направила обращение президенту России Владимиру Путину с просьбой отреагировать на арест лидеров Сайентологической церкви в Петербурге.

Их обвиняют в незаконном предпринимательстве и организации экстремистского сообщества. Авторы письма называют уголовное преследование нарушением конституционного права граждан «выбирать и распространять религиозные убеждения и действовать в соответствии с ними», пишет «Коммерсант».

Речь идет об аресте пяти руководителей Сайентологической церкви Санкт-Петербурга, которых обвиняют в незаконном предпринимательстве и экстремизме.

«Действия, за которые эти лица оказались в тюрьме, ежедневно совершаются во всех сообществах сайентологов, более чем в 160 странах мира,— и нигде подобная практика не признается уголовным деянием. Эти события могут существенно повредить репутации нашей страны, что представляется нам особенно опасным в преддверии предстоящей кампании по выборам президента РФ в 2018 году»,— говорится в обращении.

Обращение группы правозащитников передано в приемную Владимира Путина.

По словам Людмилы Алексеевой, в советское время она защищала право людей верить. «Но этим приходится заниматься и сейчас», – добавила правозащитница.

Ранее сообщалось, что следователям управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области удалось собрать доказательства незаконного получения саентологами за оказание своих услуг с 2013 по 2016 год более 276 миллионов рублей.

В начале июля были арестованы исполнительный директор организации «Саентологическая церковь Санкт-Петербурга» Галина Шуринова, руководитель саентологов Петербурга Иван Мацицкий, начальник отдела по общим вопросам Анастасия Терентьева и главный бухгалтер Сахиб Алиев. Участница организации Констанция Есаулкова была помещена под домашний арест. Позже суд перевел под домашний арест и Шуринову.