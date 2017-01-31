Продажа церковно-приходской школы в Тюмени признана незаконной

31 января. ПРАВМИР. В Тюмени прокуратура добилась признания незаконной сделки о продаже здания церковно-приходской школы XIX века коммерческой фирме, сообщает надзорное ведомство.

Речь идет о здании, расположенном по адресу улица Ленина, дом 41, которое было отнесено к выявленным объектам культурного наследия.

Согласно материалам историко-культурной экспертизы «Спасская церковно-приходская школа» относится к имуществу религиозного назначения, она была построена в 1898 году на средства тюменского купца Гавриила Тимофеевича Молодых.

По данным прокуратуры, местная православная религиозная организация Приход Нерукотворного Образа Спаса города Тюмени неоднократно обращалась с просьбой о передаче церковно-приходской школы из муниципальной собственности в собственность религиозной организации, однако получала отказ.

При этом в августе 2016 года нежилое здание площадью и земельный участок под ним были проданы ЗАО «Аксон» за 56 млн 388 тыс. рублей.

«В соответствии с действующим законодательством имущество религиозного назначения передается исключительно в собственность религиозных организаций. В связи с этим прокуратура Тюмени в октябре 2016 года внесла в администрацию города представление с требованием принять меры по возврату в муниципальную собственность незаконно отчужденного имущества», – говорится в сообщении.

Кроме того, суд удовлетворил иск о признании недействительным договора купли-продажи имущества. ЗАО «Аксон» предстоит вернуть департаменту имущественных отношений здание и землю, а департамент вернет акционерному обществу денежные средства.