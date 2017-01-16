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Прощание с Доктором Лизой началось в Москве

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16 января. ПРАВМИР. Прощание с основательницей фонда «Справедливая помощь» Елизаветой Глинкой, более известной как Доктор Лиза, проходит в Успенском храме Новодевичьего монастыря в Москве.
Прощание с Доктором Лизой началось в Москве
Фото: АГН "Москва"

В храме стоит закрытый гроб, перед ним — фотография Доктора Лизы с траурной лентой, позади — траурные венки со словами скорби от мужа и сыновей, близких, друзей, один из венков — от министра обороны. На одной из траурных лент — слова «Не было такой и не будет», передает РИА Новости.

Прощание продлится до 14 часов. «Все, кто не успеют проститься в отведенные для прощания часы, смогут сделать это в любой последующий день у могилы Елизаветы Глинки на Новодевичьем кладбище. Семья Елизаветы Петровны просит дать возможность провести отпевание и предание останков земле в кругу родных и близких», – говорится в сообщении Совета по правам человека при президенте России.

Доктор Лиза была опознана по ДНК-экспертизе среди жертв катастрофы Ту-154, которая произошла 25 декабря в Сочи. На борту самолета, следовавшего в Сирию, находились 92 человека – военнослужащие, представители СМИ, Елизавета Глинка (она везла в Сирию гуманитарный груз), а также артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России.

Елизавета Глинка была врачом-реаниматологом, специалистом паллиативной медицины. Она основала благотворительный фонд «Справедливая помощь» для оказания помощи бездомным, безнадежным больным, одиноким пенсионерам и инвалидам, которые лишились жилья и средств к существованию.

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