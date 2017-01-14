Прощание с Доктором Лизой пройдет 16 января в Новодевичьем монастыре

«Прощание с Елизаветой Петровной пройдет в понедельник с 08:00 до 14:00 в Успенском храме Новодевичьего монастыря», – сообщила РИА «Новости» представитель фонда Наталья Авилова.
“Все, кто не успеет проститься в отведенные для прощания часы, смогут сделать это в любой последующий день у могилы Елизаветы Глинки на Новодевичьем кладбище. Семья Елизаветы Петровны просит дать возможность провести отпевание и предание останков земле в кругу родных и близких”, – говорится в сообщении на сайте Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека.
Как сообщалось ранее, Доктор Лиза была опознана по ДНК-экспертизе среди жертв катастрофы Ту-154, которая произошла 25 декабря вскоре после вылета из Адлера. На борту были 92 человека – военнослужащие, представители СМИ, глава фонда “Справедливая помощь” Елизавета Глинка (доктор Лиза), а также артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.