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Прощание с Доктором Лизой пройдет 16 января в Новодевичьем монастыре

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14 января. ПРАВМИР. Прощание с погибшей в авиакатастрофе основательницей фонда «Справедливая помощь» Елизаветой Глинкой, известной как Доктор Лиза, состоится 16 января в Успенском храме Новодевичьего монастыря.
Прощание с Доктором Лизой пройдет 16 января в Новодевичьем монастыре
Фото: РИА Новости/Нина Зотина

«Прощание с Елизаветой Петровной пройдет в понедельник с 08:00 до 14:00 в Успенском храме Новодевичьего монастыря», – сообщила РИА «Новости» представитель фонда Наталья Авилова.

“Все, кто не успеет проститься в отведенные для прощания часы, смогут сделать это в любой последующий день у могилы Елизаветы Глинки на Новодевичьем кладбище. Семья Елизаветы Петровны просит дать возможность провести отпевание и предание останков земле в кругу родных и близких”, – говорится в сообщении на сайте Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека.

Как сообщалось ранее, Доктор Лиза была опознана по ДНК-экспертизе среди жертв катастрофы Ту-154, которая произошла 25 декабря вскоре после вылета из Адлера. На борту были 92 человека – военнослужащие, представители СМИ, глава фонда “Справедливая помощь” Елизавета Глинка (доктор Лиза), а также артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.

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