Прощание с Доктором Лизой пройдет 16 января в Новодевичьем монастыре

14 января. ПРАВМИР. Прощание с погибшей в авиакатастрофе основательницей фонда «Справедливая помощь» Елизаветой Глинкой, известной как Доктор Лиза, состоится 16 января в Успенском храме Новодевичьего монастыря.

«Прощание с Елизаветой Петровной пройдет в понедельник с 08:00 до 14:00 в Успенском храме Новодевичьего монастыря», – сообщила РИА «Новости» представитель фонда Наталья Авилова.

“Все, кто не успеет проститься в отведенные для прощания часы, смогут сделать это в любой последующий день у могилы Елизаветы Глинки на Новодевичьем кладбище. Семья Елизаветы Петровны просит дать возможность провести отпевание и предание останков земле в кругу родных и близких”, – говорится в сообщении на сайте Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека.