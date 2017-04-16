Протоиерей Александр Ильяшенко: Христос Воскресе!

Христос Воскресе!
Мы празднуем праздник Воскресения Христова. Праздник Любви Божией к падшему, грешному, недостойному человеку. Но это Солнце Любви может просиять с необыкновенной силой. И, несмотря на то, что
Смерть и Время царят на земле,-
Ты владыками их не зови;
Всё, кружась, исчезает во мгле,
Неподвижно лишь солнце любви[1].
Это Солнце Любви может просиять в человеческой жизни так, как просияло оно, например, у преподобного Серафима Саровского, когда действительно он сиял божественным благодатным светом и при этом испытывал необыкновенную постоянную радость, с которой он встречал каждого встречного – “Христос Воскресе, радость моя!”.
И вот этой пасхальной радостью мы сейчас все и обмениваемся.
Христос Воскресе!
Поздравляю вас с Пасхой!
Видео: Тамара Амелина
[1] Из стихотворения Владимира Соловьева