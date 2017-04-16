Протоиерей Александр Ильяшенко: Христос Воскресе!

Пасхальное поздравление от Председателя редакционного совета портала «Православие и мир», настоятеля храма Всемилостивого Спаса б. Большескорбященского монастыря протоиерей Александра Ильяшенко.

Христос Воскресе!

Мы празднуем праздник Воскресения Христова. Праздник Любви Божией к падшему, грешному, недостойному человеку. Но это Солнце Любви может просиять с необыкновенной силой. И, несмотря на то, что

Смерть и Время царят на земле,-

Ты владыками их не зови;

Всё, кружась, исчезает во мгле,

Неподвижно лишь солнце любви[1].

Это Солнце Любви может просиять в человеческой жизни так, как просияло оно, например, у преподобного Серафима Саровского, когда действительно он сиял божественным благодатным светом и при этом испытывал необыкновенную постоянную радость, с которой он встречал каждого встречного – “Христос Воскресе, радость моя!”.

И вот этой пасхальной радостью мы сейчас все и обмениваемся.

Христос Воскресе!

Поздравляю вас с Пасхой!

Видео: Тамара Амелина

[1] Из стихотворения Владимира Соловьева