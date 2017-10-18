Протоиерей Александр Ильяшенко: Венчанию юридический статус не нужен

Депутат Госдумы Владимир Сысоев готовит поправки в Семейный кодекс, согласно которым таинство венчания юридически приравняют к регистрации брака в ЗАГСе. К чему это может привести, и почему Церковь приветствует зарегистрированный государством брак, комментирует протоиерей Александр Ильяшенко.

Если люди верующие, то им нужно не только зарегистрировать брак, но и получить благословение Церкви на начало совместной жизни, и для них это имеет большое значение. Но зачем смешивать два этих института? Тем более, зачем-то эта инициатива исходит от гражданской власти.

К чему это может привести? Обвенчался тут с одной – хорошо, а там расписался с другой. Я про такой случай слышал. А потом можно придумать и другие способы обойти законный брак.

Мне кажется, что это ненужная, провокационная и неразумная инициатива. Это также значит, что государство будет контролировать часть внутрицерковной документации – регистрация брака же должна контролироваться. Это откроет дорогу государству ко внутренней церковной жизни – с мой точки зрения, это грубейшая ошибка.

Законный брак существовал задолго до появления христианской Церкви. Есть интересный момент: в чине венчания поминаются только ветхозаветные праведники. Подчеркивается, что брак получил свое освящение до пришествия Христова.

Очевидно, что верующим православным христианам необходимо благословение Церкви на брак. Но, когда мы говорим о браке, речь идет не только о православных христианах, не только о воцерковленных людях.

И в чине венчания это подчеркивается: если люди верно и преданно друг друга любят, идут рука об руку всю жизнь – это брак, который Богом благословляется, и нет греха в такой семейной жизни.

Но есть и то, что называется на современном птичьем языке «гражданским» браком – то есть, незарегистрированным. На самом деле гражданским браком следует называть как раз брак, зарегистрированный по законам данного гражданского общества. А то, о чем мы говорим, называется незаконным сожительством, и это можно легко проверить.

В русском языке есть слово «невеста», которое происходит от глагола «не ведать» – это значит, что между женихом и невестой отношения чистые, и если этот период пройдет благополучно, они создадут семью и станут мужем и женой. «Невеста» в русском языке есть, «жена» есть, есть «супруга». А если они не зарегистрированы, скажите мне, кто она? Есть слова «сожительница», «любовница» – заметьте, что они чаще всего употребляются в унизительном контексте.

Церковь, безусловно, приветствует брак, заключенный по законам данного общества – законный, гражданский брак.

Беседовала Ирина Якушева