О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Счастья много не бывает. Многодетная жизнь
Оксана Головко
Навигация
Важные темы:

Протоиерей Александр Ильяшенко: Венчанию юридический статус не нужен

, |
Депутат Госдумы Владимир Сысоев готовит поправки в Семейный кодекс, согласно которым таинство венчания юридически приравняют к регистрации брака в ЗАГСе. К чему это может привести, и почему Церковь приветствует зарегистрированный государством брак, комментирует протоиерей Александр Ильяшенко.
Протоиерей Александр Ильяшенко: Венчанию юридический статус не нужен

Если люди верующие, то им нужно не только зарегистрировать брак, но и получить благословение Церкви на начало совместной жизни, и для них это имеет большое значение. Но зачем смешивать два этих института? Тем более, зачем-то эта инициатива исходит от гражданской власти.

К чему это может привести? Обвенчался тут с одной – хорошо, а там расписался с другой. Я про такой случай слышал. А потом можно придумать и другие способы обойти законный брак.

Мне кажется, что это ненужная, провокационная и неразумная инициатива. Это также значит, что государство будет контролировать часть внутрицерковной документации – регистрация брака же должна контролироваться. Это откроет дорогу государству ко внутренней церковной жизни – с мой точки зрения, это грубейшая ошибка.

Законный брак существовал задолго до появления христианской Церкви. Есть интересный момент: в  чине венчания поминаются только ветхозаветные праведники. Подчеркивается, что брак получил свое освящение до пришествия Христова.

Очевидно, что верующим православным христианам необходимо благословение Церкви на брак. Но, когда мы говорим о браке, речь идет не только о православных христианах, не только о воцерковленных людях.

И в чине венчания это подчеркивается: если люди верно и преданно друг друга любят, идут рука об руку всю жизнь – это брак, который Богом благословляется, и нет греха в такой семейной жизни.

Но есть и то, что называется на современном птичьем языке «гражданским» браком – то есть, незарегистрированным. На самом деле гражданским браком следует называть как раз брак, зарегистрированный по законам данного гражданского общества. А то, о чем мы говорим, называется незаконным сожительством, и это можно легко проверить.

В русском языке есть слово «невеста», которое происходит от глагола «не ведать» – это значит, что между женихом и невестой отношения чистые, и если этот период пройдет благополучно, они создадут семью и станут мужем и женой. «Невеста» в русском языке есть, «жена» есть, есть «супруга». А если они не зарегистрированы, скажите мне, кто она? Есть слова «сожительница», «любовница» – заметьте, что они чаще всего употребляются в унизительном контексте.

Церковь, безусловно, приветствует брак, заключенный по законам данного общества – законный, гражданский брак.

Беседовала Ирина Якушева

Теги:
,
Подписаться на рассылку
Помочь Правмиру

Поскольку вы здесь…

… у нас есть небольшая просьба. Все больше людей читают портал "Православие и мир", но средств для работы редакции очень мало. В отличие от многих СМИ, мы не делаем платную подписку. Мы убеждены в том, что проповедовать Христа за деньги нельзя.

Но. Правмир это ежедневные статьи, собственная новостная служба, это еженедельная стенгазета для храмов, это лекторий, собственные фото и видео, это редакторы, корректоры, хостинг и серверы, это ЧЕТЫРЕ издания Pravmir.ru, Neinvalid.ru, Matrony.ru, Pravmir.com. Так что вы можете понять, почему мы просим вашей помощи.

Например, 50 рублей в месяц – это много или мало? Чашка кофе? Для семейного бюджета – немного. Для Правмира – много.

Если каждый, кто читает Правмир, подпишется на 50 руб. в месяц, то сделает огромный вклад в возможность о семье и обществе.

Внести свой вклад

Похожие статьи
Владимир Легойда: В Церкви не рассматривают вопрос о юридическом признании венчания
Владимир Легойда: В Церкви не рассматривают вопрос о юридическом признании венчания
Новостная служба "Православие и мир"

Он напомнил, что сегодня Россия - светское государство

Год назад я вышла замуж за геолога
Год назад я вышла замуж за геолога
Анна Уткина

– Да скажите ребенку правду! – Понимаете, папа и правда в Африке

«Иисус Христос. Жизнь и Учение». Избранные главы
«Иисус Христос. Жизнь и Учение». Избранные главы
Митрополит Иларион (Алфеев)

Из новой книги митрополита Илариона (Алфеева) «Нагорная проповедь»

Благотворительный фонд
Федотова Кристина: спасти Снегурочку
Федотова Кристина: спасти Снегурочку
2% собрано / 179550 руб. осталось
Захарченко Антон: Лекарства от отчаяния
Захарченко Антон: Лекарства от отчаяния
82% собрано / 64350 руб. осталось
Другие статьи автора
"
На экзамене нельзя, а в храме можно?
Протоиерей Александр Ильяшенко

Почему родители считают, что в церкви можно все

"
Скоро не у кого будет спрашивать: “Неужели все ваши?”
Протоиерей Александр Ильяшенко

Протоиерей Александр Ильяшенко о демографической катастрофе

"
Мы за ценой не постоим!
Протоиерей Александр Ильяшенко

Протоиерей Александр Ильяшенко о символике Победы на упаковках с кефиром и фаршем

Все статьи автора
Статьи Дня
Игумен Петр (Мещеринов): Противоядие от расцерковления
Игумен Петр (Мещеринов)

Почему человек, оставляя своё новоначалие, оставляет и Церковь, а порой и Самого…

“Когда меня забрали в СИЗО, дочке было два года”
Оксана Головко

Ей предстоит вернуть детей, забыть прошлое и простить свою мать

Протоиерей Сергий Адодин: Я нажал нужную кнопку и спас человеку жизнь
Алла Мождженская

Священник, с которым слишком много всего случилось

самое читаемое

Егор Клинаев: Жизнь, наполненная светом14,595

Это все меня ищут?8,840

Греческие священники будут неделю бить в колокола, протестуя против закона о смене пола8,122

4 способа читать мысли человека6,093

Протоиерей Сергий Адодин: Я нажал нужную кнопку и спас человеку жизнь5,996

Кто писал эти сказки? У ребенка истерика!5,161

Фотоблогер Беленький: Россия, которую мы потеряли3,993

Врач Николай Митраков: В России нет системы реабилитации3,366

Митрополит Иларион одобрил творчество священника, который читает рэп3,296

Лик Иисуса Христа работы Леонардо да Винчи будет выставлен на аукционе в США3,048

лучшие авторы

Новостная служба24,643

Надежда Прохорова19,756

Юлия Коминко15,655

Редакция портала "Православие и мир"8,840

Архимандрит Андрей (Конанос)7,304

Роксана Бондаревская6,118

Алиса Орлова6,093

Алла Мождженская5,996

Дарья Рощеня3,993

Мария Строганова3,366

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий Словарь Правмира
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О портале
Контакты
Реклама
Друзья и партнёры
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
(!) Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить